İİT 52. Oturumu'na katılacak KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Bağdat'a vardı - Son Dakika
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İİT 52. Oturumu'na katılacak KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Bağdat'a vardı

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İİT 52. Oturumu\'na katılacak KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Bağdat\'a vardı
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KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC'nin gözlemci olduğu İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 52. Oturumu'na katılmak üzere Bağdat'a geldi. Bağdat'ta Iraklı yetkililerce karşılanan Ertuğruloğlu, yarın başlayacak toplantıda KKTC'yi temsil edecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 52. Oturumu'na katılmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC'nin gözlemci statüsünde yer aldığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 52. Oturumu'na katılmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a vardı. Ertuğruloğlu, Bağdat'ta Iraklı yetkililer tarafından karşılandı. Yarın başlayacak toplantıya KKTC'yi temsilen katılacak olan Ertuğruloğlu'nun, program kapsamında çeşitli temaslarda da bulunması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'na Bağdat ziyaretinde KKTC Dışişleri Bakanlığı bürokratları eşlik ediyor.

Kaynak: İHA
Tahsin ErtuğruloğluDış PolitikaPolitikaKıbrısBağdatDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: İİT 52. Oturumu'na katılacak KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Bağdat'a vardı - Son Dakika
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