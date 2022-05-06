İl Başkanı Kabaktepe: "Daha güzel işlere imza atacağımız bir süreç geçirmeyi hedefliyoruz" - Son Dakika

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Türkiye'nin daha güzel günler yaşaması adına güzel işlere imza atmayı hedeflediklerini söyledi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, baba ocağı Fatsa ilçesinde temaslarda bulundu, Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar'ı da ziyaret etti. İlçe Başkanı İsa Yüksel'in de hazır bulunduğu ziyaret, sohbet ve çalışmaları istişare şeklinde gerçekleşti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Yaklaşık 2 yıldır pandemi nedeniyle gerek bayramlaşmayı gerekse iftar sofralarında buluşmayı çok özlemiştik. Bizler Fatsa'dan İstanbul'da İl Başkanımızın başarılı çalışmalarını takip ediyoruz. Fatsa ilçemiz de birçok iftar sofrasında ve sahur programlarında vatandaşlarımızla bir araya geldik. Ramazan Bayramı vesilesiyle de hemşerilerimiz ile bayramlaştık. Memlekete gelme vesilesiyle İstanbul İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe'ye belediyemize yapmış olduğunuz ziyaretten dolayı da teşekkür ediyorum" dedi.

İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise yaptığı açıklamada, Ramazan bayramının da vesile ise baba ocağını ziyaret ettiklerini belirterek, "İnsanın doğup büyüdüğü toprakları ziyaret etmesi başka bir anlam katıyor. Bizim hem geleneğimizde hem inancımızda sıla-i rahim insanın unutmaması gereken bir kavramdır. Bu vesileyle baba ocağımıza gelelim ziyaret edelim dedik. Bir günlük bir ziyaret de olsa eşimizle dostumuzda görüşmekten mutlu olduk aynı zamanda şehri eminimizi de ziyaret edelim dedik. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Fatsa, İstanbul ve Türkiye için daha güzel günleri yaşayacağımız, daha güzel işlere imza atacağımız bir süreç geçirmeyi hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi. - ORDU