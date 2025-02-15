İlaç Kuyruğu Dönemi Sona Erdi

Politika

Bakan Işıkhan: "İşçilerin her hastaneye gidemediği, ilaç kuyruklarında çile çektiği dönemleri bitirdik"

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşçilerin her hastaneye gidemediği, ilaç kuyruklarında çile çektiği dönemleri bitirdik. Çalışanın da, işverenin de hakkının korunduğu daha adil ve daha müreffeh bir çalışma hayatı için ne gerekiyorsa yaptık" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Çimse-İş Sendikasının 22. Olağan Genel Kuruluna katıldı. Ankara'da bir otelde düzenlenen programa Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile çok sayıda sendika başkanı katıldı.

"İşçimizin de işverenlerimizin de yanında olmaya devam ediyoruz"

Programda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, kurula katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Sivil toplumun demokrasinin gücü, insan hak ve özgürlüklerinin güvencesi olduğunu dile getiren Bakan Işıkhan, "Sendikalar olmadan, gerçek bir demokrasiden söz etmemiz de mümkün değil. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, büyük ve güçlü bir ülke olma yolunda kararlılıkla ilerlemektedir. Biz, her zaman, üretime, istihdama ve kalkınmaya katkı sunan işçimizin de işverenlerimizin de yanında olduk olmaya da devam ediyoruz. Alın teriyle, emeğiyle bu ülkenin geleceğini samimiyetle inşa eden her bir vatandaşımızın hakkını korumak bizim temel sorumluluğumuzdur" ifadelerinde bulundu.

"İşçilerin her hastaneye gidemediği, ilaç kuyruklarında çile çektiği dönemleri bitirdik"

12 Eylül darbesinin ürünü olan, sendikalar ve toplu iş sözleşmesi yasalarını değiştirdiklerinden bahseden Işıkhan, "Başta noter şartı olmak üzere sendikal örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırdık. "İşçi olmadan işveren olmaz. İşveren olmadan da işçi olmaz. Devlet olmadan hiçbiri olmaz" mottosuyla hareket ettik. Sendikal hayatın adeta kangrene dönüşmüş temel sorunlarını çözüme kavuşturduk. SGK'yı sıfırdan aldık, dünyaya örnek olacak bir sisteme dönüştürdük. İşçilerin her hastaneye gidemediği, ilaç kuyruklarında çile çektiği dönemleri bitirdik. Çalışanın da işverenin de hakkının korunduğu daha adil ve daha müreffeh bir çalışma hayatı için ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Türkiye ekonomisinin lokomotif işkollarından inşaatın ana girdisi olan çimento, sanayi ve altyapı gelişiminde kilit bir rol oynadığını söyleyen Işıkhan, Türkiye'nin, dünya çimento üretiminde ve tüketiminde önemli bir konumda olduğunu ifade etti.

"İstihdam sayımız geçen yıla göre, 428 bin kişi artarak 32 milyon 718 bin kişi oldu"

Çimento üretimindeki artıştan bahseden Bakan Işıkhan, "Son on yılda, dünya çimento üretimi yıllık ortalama 4,1 milyar ton seviyesinde gerçekleşmiştir. 2024 yılı Ocak-Ekim döneminde çimento üretimde, geçen yıla oranla yüzde 5,4'lük bir artış yaşanmıştır. Yine 2024 yılının ilk 10 ayında, üretilen çimentonun yaklaşık yüzde 15,4'ü ihracata konu olmuştur. Ekonomide elde ettiğimiz büyüme istikrarı, istihdam politikalarımıza olumlu şekilde yansımaya devam etmektedir. İşsizlik oranımız son 20 aydır tek hanede seyretmeye devam ediyor. 2024 yılı Aralık ayında işsizlik oranı önceki aya göre 0,1 puan; önceki yıla göre de 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. Yine istihdam sayımız geçen yıla göre, 428 bin kişi artarak 32 milyon 718 bin kişi oldu. İstihdam oranımız da yüzde 49,5 olarak gerçekleşti. Enflasyonu düşürmek için yoğun bir şekilde dezenflasyon politikalarının uygulandığı bir dönemde bu başarılı verileri yakalamak oldukça önemli" diye konuştu.

Gençlerin iş hayatına daha güçlü adım atmasını sağlamak için İŞKUR Gençlik Programı'nı hayata geçirdiklerini söyleyen Işıkhan, şöyle konuştu:

"İŞKUR Gençlik Programı, gençlerimizin eğitim hayatları devam ederken hem tecrübe kazanmalarına hem de gelir elde etmelerine imkan tanıyor. Bu program kapsamında, gençlerimiz kendi kampüslerinde; araştırma-geliştirme, spor faaliyetleri, laboratuvar, tarihi ve kültürel etkinlikler, sürdürülebilir çevre projeleri gibi alanlarda yer alarak hem deneyim kazanıyor hem de aylık 15 bin TL'ye kadar gelir elde edebiliyor. Bu adımlar, Türkiye'nin aydınlık geleceğine yönelik adımlardır."

Işıkhan konuşmasını noktalarken, tüm sendikalara ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi.