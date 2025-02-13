İliç Maden Kazası Önlenebilirdi - Son Dakika
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Politika

İliç Maden Kazası Önlenebilirdi

Yeni Yol Partisi'nden Doğan, İliç'teki maden kazasının önlenebilir olduğunu vurguladı.

13.02.2025 20:19
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Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, bilirkişi raporlarının İliç'teki maden kazasının önlenebilir olduğunu "açıkça ortaya koyduğunu" ileri sürdü.

Doğan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İliç'te meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet diledi.

Kazanın ardından TBMM'de oluşturulan araştırma komisyonu çalışmaları ve kazaya ilişkin bulgulardan hareketle bir rapor hazırladıklarını kaydeden Doğan, "Bu rapor, bir yandan İliç'teki altın madeninde meydana gelen kazanın olası nedenlerini, ihmalleri, denetim ve uygulama eksikliklerini ortaya koyarken, bir yandan da bu olaydan hareketle madencilik sektöründeki can kayıplarının önüne geçilmesini amaçlamaktadır." diye konuştu.

Doğan, kazanın nedenlerini 7 üst başlıkta açıklamanın mümkün olduğunu söyleyerek, bunları, "rantı önceleyen politikalar", "teknik hatalar ve eksiklikler", "uygulamada ciddiyetsizlik", "denetimlerdeki ihmal ve gevşeklik", "mevzuatta boşluklar", "yaptırım eksikliği" ve "kurumlar arasındaki koordinasyonsuzluk ve yönetimsel eksiklikler" olarak sıraladı.

Bilirkişi raporlarının, kazanın önlenebilir olduğunu açıkça ortaya koyduğunu ifade eden Doğan, şöyle konuştu:

"Çatlakların fark edilmesine rağmen, riskli bölgede çalışmaya devam edilmesi ve güvenlik talimatlarının göz ardı edilmesi, sadece yönetimsel bir zafiyet değil, aynı zamanda işçi sağlığını hiçe sayan bir yaklaşımı gösteriyor. Bu maden işletmesinde yaşanan kazalardan sonra, ÇED raporlarına rağmen 'ÇED gerekli değildir' kararı veren, tüm uyarılara rağmen kapasite artışı izni veren Çevre Bakanı'ndan Türkiye'yi depremlere hazırlamasını bekliyoruz maalesef. Bakanlıkları arasında anlaşmazlık olan bir hükümetin depreme dayanaklı kentler inşa etmesi asla mümkün değildir."

Doğan, hazırladıklarını raporda benzer kazaların önlenmesi adına yer alan çözüm önerilerini de paylaşarak, şöyle devam etti:

"Öncelikle benzer kazaların önlenmesi için düzenli denetimler yapılması, ekipman modernizasyonu, risk faktörlerinin irdelenerek önlemler alınması, işçi sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınarak eğitimler verilmesi, acil durum planları hazırlanması, tatbikatlar düzenlenmesi ve mevzuatın boşluk bırakmayacak şekilde güçlendirilmesi gerekmektedir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İliç Maden Kazası Önlenebilirdi - Son Dakika

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