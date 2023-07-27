Kılıçdaroğlu'nu iyice köşeye sıkıştıracak hamle! Değişim için site kuran İmamoğlu, kendilerine iletilen önerileri 6 maddede sıraladı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'nu iyice köşeye sıkıştıracak hamle! Değişim için site kuran İmamoğlu, kendilerine iletilen önerileri 6 maddede sıraladı

27.07.2023 15:48

CHP'de genel başkanlığa göz kırpan ve Kemal Kılıçdaroğlu'na başkaldıran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iktidaricindegisim.org üzerinden gelen kendilerine gelen önerileri paylaştı. 6 madde sıralayan İmamoğlu, "Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini istiyor" ifadelerini kullandı.

Seçimin ardından CHP'de değişim olması gerektiğini vurgulayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bunun için iktidaricindegisim.org'u açmıştı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşısına alan İmamoğlu, internet sitesinden gelen ortak önerileri tespit ettiklerini açıkladı. İBB Başkanı, "Toplum değişim ve yeniliği kucaklayan, yeni bir parti yapısı görmek istiyor. İletişimi güçlendirmemizi, değişim vizyonumuzu duymak istiyor. Ayakları yere basan bir siyaset benimsememizi, Atatürk ilkelerine bağlı bir tutumu öne çıkarmamızı bekliyor." dedi.

"100 BİNDEN FAZLA VATANDAŞIMIZ GÖRÜŞ İLETTİ"

İmamoğlu'nun açıklamasının tamamı şu şekilde: "4 Temmuz'da "CHP'de değişim, Türkiye'de değişim, İktidar için değişim" konusunda vatandaşlarımızın görüş ve önerilerini almak için https://iktidaricindegisim.org adıyla bir web sitesi oluşturduk. Çağrımıza uyarak Türkiye coğrafyasının her köşesinden ve 6 kıtadan "İktidar İçin Değişim" sayfamızı 1 milyondan fazla vatandaşımız ziyaret etti ve 100 binden fazla vatandaşımız değişim ile ilgili görüş ve önerilerini iletti.

İLETİŞİM UZMANLARINDAN OLUŞAN HEYET İNCELEDİ

Siyaset bilimi, sosyoloji ve iletişim uzmanlarından oluşan bir heyet vatandaşlarımızın görüş ve önerilerini; yaş, cinsiyet ve coğrafi lokasyon kırılımları ile inceledi. İletişim uzmanları NLP yöntemi ile duygu analizi yaptı, semantik arama aracı ile mikro seviyede de analizler gerçekleştirdi.

Bu çağrımıza destek olan ve katkı sunan herkese çok TEŞEKKÜR EDERİM. Gelen öneriler ve yorumlar şu konularda belirginleşti:

  1. Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor. Toplumun ihtiyaçlarına uygun net bir vizyon ve politikalar belirlenmesini, kapsayıcı bir demokrasi ve laiklik anlayışının üretilmesini bekliyor.
  2. Tabanla bağlantıların güçlenmesi, demokratik, hizmet odaklı bir muhalefet yapısının, dilinin ve üslubunun oluşturulmasını bekliyor.
  3. Değişim ve yeniliği kucaklayan, yeni bir parti yapısı görmek istiyor.
  4. Gençlerin ilgisini çekecek yapıların teşvik edilmesini, gençlerin güçlendirilmesini, talep ediyor.
  5. İletişimi güçlendirmemizi, değişim vizyonumuzu duymak istiyor.
  6. Ayakları yere basan bir siyaset benimsememizi, Atatürk ilkelerine bağlı bir tutumu öne çıkarmamızı bekliyor.
Kılıçdaroğlu'nu kara kara düşündürecek! Değişim için site kuran İmamoğlu, kendilerine gelen önerileri 6 maddede paylaştı
YORUMLAR (1)
  • bedir arslan: yenilgide bu şahsın hiçmi suçu yok şehir şehir gezmedimi Cevap Yaz 17 11 Yayından Kaldır
500
Özgür Özel'e desteklediğini söyleyen Bahçeli'ye, Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki: Önce vatandaşa sahip çık Özgür Özel'e desteklediğini söyleyen Bahçeli'ye, Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki: Önce vatandaşa sahip çık

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nu iyice köşeye sıkıştıracak hamle! Değişim için site kuran İmamoğlu, kendilerine iletilen önerileri 6 maddede sıraladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nu iyice köşeye sıkıştıracak hamle! Değişim için site kuran İmamoğlu, kendilerine iletilen önerileri 6 maddede sıraladı - Son Dakika
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