İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile Tunceli'de buluştu - Son Dakika
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İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile Tunceli'de buluştu

08.08.2023 00:11

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mağlubiyet sonrası istifa çağrılarına karşılık İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tunceli'ye giderek Kılıçdaroğlu ile buluştu. İmamoğlu, görüşme sonrası Kılıçdaroğlu'nun selamlarını iletti.

Tunceli'de temaslarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "değişim" tartışmaları nedeniyle araları açık olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile kameraların önünde telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na, "Genel başkanım cebinizi aradım ama ulaşamadım." dedi. Telefonu kapattıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile sürekli görüştüklerini söyleyerek, "Sokağın başında genel başkanımı aradım, 'vallahi sizden habersiz Tunceli'ye geldim, bilginiz olsun' dedim" ifadelerini kullandı.

CHP'DE "DEĞİŞİM" TARTIŞMALARI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı adayı olarak girdiği Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden mağlubiyetle ayrılınca partide "değişim" tartışmaları başladı. Kılıçdaroğlu'na istifa çağrıları yapılırken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, değişimi isteyen grubun öncüsü oldu.

"GENEL BAŞKANIM EVİNİZİN NUMARASINI DA ÇEVİRDİM VALLA"

Ekrem İmamoğlu, uzun süredir aralarında soğuk rüzgarlar esen Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'yi ziyaret etti. İmamoğlu, kentteki temasları sırasında CHP lideri Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştü. Kameralar önünde Kılıçdaroğlu ile konuşan İmamoğlu, "Genel başkanım cebinizi aradım ama ulaşamadım. Evinizin numarasını da çevirdim valla. Tuyceli'deyiz, memnunuz burada ziyaretlerimizi yapıyoruz. genel başkanım. Yarın da aslında sizinle çok konuştuk ama bir türlü gidemedik. Nazimiye'de bir konukevi yapmıştık biliyorsunuz. Orayı ziyaret edeceğiz. sonra dönüş yapacağız. Bu benim dördüncü gelişim. Zaten çok seviyorum." dedi.

"SOKAĞIN BAŞINDA GENEL BAŞKANIMI ARADIM"

Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin detaylarını basın mensuplarına anlatan İmamoğlu, "Her zaman görüşüyoruz. Gayet keyif almamızı istedi. 'Tunceli nasıl?' diye sordu. 'Tunceli'ye selamlarımı ilet' dedi. Biliyorsunuz Nazimiye benim genel başkanımın memleketi. Sayın genel başkanımıza birçok defa beraber gelelim beraber açılış yapalım diye konuştuk ama bir türlü tasarlayamadık. Ben açıkçası bu fırsatı bulunca en azından yerinde göreyim dedim. Sokağın başında genel başkanımı aradım, 'vallahi sizden habersiz Tunceli'ye geldim, bilginiz olsun' dedim. Ben sizin selamınızı ilettim onun da size çok selamı var." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Politika İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile Tunceli'de buluştu - Son Dakika


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