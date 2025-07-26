İmamoğlu: Milletin Adayı - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu: Milletin Adayı

İmamoğlu: Milletin Adayı
26.07.2025 22:39
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CHP lideri Özgür Özel, İmamoğlu'nun artık milletin adayı olduğunu duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhurbaşkanı adayımız olarak çıkan Ekrem İmamoğlu artık bir partinin değil, milletin adayıdır, Türkiye'nin adayıdır. O yüzden Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimiz bir partiye ait değildir. Elbette mekan Cumhuriyet Halk Partisi'nindir ama unutmayın ki mekanın adı da baba evidir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da CHP Bülent Ecevit Yerleşkesi'nde Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin açılışına katıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya da açılışa katıldı. Programında otobüs üzerinde konuşan Özgür Özel, "Bu bina, 1978'de Genel Başkanımız Bülent Ecevit tarafından açıldı. 6'ncı Genel Merkezimiz burası. Geçen hafta gözyaşları ile uğurladığımız Altan Öymen'in Genel Başkanlık yaptığı, biraz önce sevgiyle selamladığınız Hikmet Çetin'in Genel Başkanlık yaptığı, Türkiye'de, 'sol bölündü' umutsuzluğunu ortadan kaldıran SHP- CHP Genel merkezlerinin bir araya geldiği, Sayın Murat Karayalçın ile Sayın Deniz Baykal'ın partilerimizi birleştirdiği, birleşmenin Genel Merkezi burası. Bugün yeni bir başlangıçla, partimizin yeniden iktidara yürüyeceği ve bu ofisin açılmasıyla birlikte iktidar yürüyüşünde adımların sıklaşacağı, hızlanacağı, adımlara adımların katılacağı, omuzların omuzlara değeceği bir büyük yürüyüşü bu güzel mekandan başlatıyoruz" dedi.

'EKREM İMAMOĞLU BİR PARTİNİN DEĞİL TÜRKİYE'NİN ADAYIDIR'

23 Mart günü Türkiye için yeni bir yolculuk başladığını ifade eden Özel, "19 Mart'taki darbe girişimine karşı çağrımızla Saraçhane'ye koşan, orada 7 gün, 7 gece direnen, bir büyük mücadeleyi orada ateşleyenlerin bütün Türkiye'ye yaydığı o direniş ruhuyla, her akşam sokaklara taşanlar, 23 Mart günü 2 milyonu parti üyemiz, 15,5 milyon kişinin sandıklara koşmasıyla, iki elinde iki bastonuyla ninemin merdivenleri tırmanmasıyla, karnında 3 aylık yavrusuyla, o yavrunun geleceğini o dayanışma sandığında arayanlarla, 23 Mart günü yeni bir yürüyüş başladı. O güne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin Belediye Başkanı olan, bir evladı olan, önümüzdeki seçimlerde cumhurbaşkanlığı adaylığı için yaptığımız ön seçimde aday adayı olan, o gün o sandıklardan 15,5 milyon kişinin desteğiyle, cumhurbaşkanı adayımız olarak çıkan Ekrem İmamoğlu artık bir partinin değil, milletin adayıdır, Türkiye'nin adayıdır.

O yüzden Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimiz bir partiye ait değildir. Elbette mekan Cumhuriyet Halk Partisi'nindir ama unutmayın ki mekanın adı da baba evidir" diye konuştu.

'YASAKSIZ TÜRKİYE, VİZESİZ AVRUPA GELİYOR'

Özgür Özel konuşmasının devamında, "Meclis kapandı, programlar ortaya çıktı. İlk kez açıklıyorum siyasette kaç vites birden yükselteceğimizi. Bütün milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri, YDK üyelerinden oluşan dev bir ekip, iki ay boyunca, kendi illerinde yapacakları çalışmaları saymıyorum. Elbette yapacaklar. Ancak sadece ilk bir ay, ilk hafta, 22 ilde, 108 kişilik heyet, üç gün boyunca sahada, ikinci hafta 18'inde 118 kişilik heyet dört gün boyunca sahada, bu ayın üçüncü haftası 22 ilde 130 kişilik heyet sahada. Dördüncü haftası 19 ilde, 103 kişilik heyet. Milletvekili, Parti Meclisi üyeleri sahada. Bu ay 81 ile 459 ayrı görevlendirme. İş günü olarak 1397 günlük çalışma. Bir ayda normal ortalamanın 36 katı fazla çalışma geliyor. Gençlerimize ant olsun; Türkiye'yi en hızlı şekilde, zaten 79 ülkeden 87 parti imza altına aldı, Türkiye'yi ışık hızıyla Avrupa Birliği'ne üye yapacağız. Umutsuz gençlere, onlara üzülen ailelerimize söylüyorum. CHP iktidara geliyor, İmamoğlu cumhurbaşkanı oluyor. Yasaksız Türkiye, vizesiz Avrupa geliyor. Biz gücümüzü milletimizden alıyoruz. Desteği millete vereceğiz. Bu yolu milletimizle birlikte yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Ekrem İmamoğlu, Yerel Yönetim, Özgür Özel, Politika, 23 Mart, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu: Milletin Adayı - Son Dakika

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