İmamoğlu, mitinginde söz verdiği gencin lafları üzerine mikrofonu geri çekti: Kerata başına iş alacak şimdi

14 Mayıs seçimleri öncesi mitinglerini hız kesmeden devam eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultanbeyli'de vatandaşlara hitap etti.

SAHNEYE ÇIKIP İMAMOĞLU'NA SARILDI

Konuşma sırasında sahneye çıkan bir genç, İmamoğlu'na sarıldı. Daha sonra İmamoğlu, "Şu metro filmini açında da ben biraz dertleşeyim" diyerek genç ile sohbet etti.

"KERATA YAKACAK BURAYI"

Videonun ardından İmamoğlu, gencin eline mikrofonu verdi. Gencin "Her şey güzel olacak, Recep Tayyip Erdoğan duysun" demesi üzerine mikrofonu alan İmamoğlu, "Kerata. Yakacak burayı. İş alacak başına" dedi.