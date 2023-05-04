İmamoğlu, mitinginde söz verdiği gencin lafları üzerine mikrofonu geri çekti: Kerata başına iş alacak şimdi - Son Dakika
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İmamoğlu, mitinginde söz verdiği gencin lafları üzerine mikrofonu geri çekti: Kerata başına iş alacak şimdi

04.05.2023 14:13

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultaybeyli'de gerçekleştirdiği mitingde arkasından yaklaşarak kendisine sarılan bir gence mikrofon vererek konuşma şansı tanıdı. Gencin, "Her şey güzel olacak, Recep Tayyip Erdoğan duysun" sözleri sonrası hemen mikrofonu alan İmamoğlu, "Kerata yakacak şimdi burayı. Başına iş alacak" ifadelerini kullandı.

14 Mayıs seçimleri öncesi mitinglerini hız kesmeden devam eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultanbeyli'de vatandaşlara hitap etti.

SAHNEYE ÇIKIP İMAMOĞLU'NA SARILDI

Konuşma sırasında sahneye çıkan bir genç, İmamoğlu'na sarıldı. Daha sonra İmamoğlu, "Şu metro filmini açında da ben biraz dertleşeyim" diyerek genç ile sohbet etti.

İmamoğlu, mitinginde söz verdiği gencin söylediğini duyunca mikrofonunu hemen elinden aldı: Kerata başına iş alacak şimdi

"KERATA YAKACAK BURAYI"

Videonun ardından İmamoğlu, gencin eline mikrofonu verdi. Gencin "Her şey güzel olacak, Recep Tayyip Erdoğan duysun" demesi üzerine mikrofonu alan İmamoğlu, "Kerata. Yakacak burayı. İş alacak başına" dedi.

YORUMLAR (2)
  • Erdinç Uzuner: Ekrem bey, sesin kesilmiş, keşke hizmet ederken kısılsaydı,nerede boş iş var orda maalesef. Cevap Yaz 201 154 Yayından Kaldır
  • Murat Atalay: Hepiniz şovmensiniz Cevap Yaz 164 106 Yayından Kaldır
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, 14 Mayıs, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu, mitinginde söz verdiği gencin lafları üzerine mikrofonu geri çekti: Kerata başına iş alacak şimdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmamoğlu, mitinginde söz verdiği gencin lafları üzerine mikrofonu geri çekti: Kerata başına iş alacak şimdi - Son Dakika
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