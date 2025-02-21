İmamoğlu'nun adaylığı için toplanan imza sayısı açıklandı - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu'nun adaylığı için toplanan imza sayısı açıklandı

İmamoğlu\'nun adaylığı için toplanan imza sayısı açıklandı

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "21 Şubat 2025 günü saat 17.00 itibarıyla, yani 5 günlük sürenin dolmasından sonra Cumhuriyet Halk Partisi Grubu'ndan 116 milletvekili arkadaşımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun CHP cumhurbaşkanı aday adayı olması yönünde imza kullanmışlardır" dedi.

21.02.2025 19:38
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CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı açıklamada cumhurbaşkanı aday adayını tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

"İMAMOĞLU İÇİN 116 İMZA VERİLDİ"

Günaydın, "21 Şubat 2025 günü saat 17.00 itibarıyla, yani 5 günlük sürenin dolmasından sonra Cumhuriyet Halk Partisi Grubu'ndan 116 milletvekili arkadaşımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun CHP cumhurbaşkanı aday adayı olması yönünde imza kullanmışlardır. 116 arkadaşımızın imzası an itibarıyla bu sarı zarfın içerisindedir. Yine biliyorsunuz ki Genel Merkezimize Ekrem İmamoğlu'nun bu yönde bir başvurusu olmuştur. An itibarıyla hem imza süreci hem de başvuru süreci sona ermiş bulunmaktadır. 28 Şubat'a kadar tüm örgütümüzde üye kayıtları devam etmektedir. Bu işlemler de bittikten sonra yönerge uyarınca hazırlanacak kurullar ve listeler geçerli olacak ve 23 Mart 2025 Pazar günü cumhurbaşkanı adayımızın belirlenmesine yönelik önseçim süreci yürütülecektir. Hem partimize hem de partimizden çok daha önemlisi ülkemize, demokrasimize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"DURSUN ÇİÇEK'İN İMZASI BİZE ULAŞMADI"

Günaydın, eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek'in kaç imza topladığına ilişkin soru üzerine, "Dursun Çiçek'in topladığı bir imza bana ulaşmadı, kendisine sorsanız daha iyi olur. Bize ulaşmış bir imzası yoktur kendisinin" cevabını verdi.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Gökhan Günaydın, Ekrem İmamoğlu, Milletvekili, Politika, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu'nun adaylığı için toplanan imza sayısı açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Xr Tm:
    hiçbir devlet tecrübesi terbiyesi sabrı zekası olmayan bir adamı nasıl olacakta cumhurbaşkanı olacak anlayamıyorum 78 34 Yanıtla
  • Zati DOĞU:
    kendisi gibi 116 tane daha yalan makinesi bulmuş demekki. İşimiz zor… 74 18 Yanıtla
  • oktay sayar:
    imamoglunda ,başkan olmaz 70 10 Yanıtla
  • Apple User:
    Hakan fidan veya Mansur Yavaş benim için fark etmez 65 7 Yanıtla
  • Turan Akhan:
    biri şu geri zekalılara seçim için 4 sene olduğunu söylesin. işlerine baksinlar İstanbul bok içinde buna oy veren bundan da vasıfsız 63 6 Yanıtla
  • Burhan Erdoğan:
    Bunlarda tamamen körler sağırlar birbirini ağırlar 52 5 Yanıtla
  • KuZeYLi:
    Cahil Halk Partisinin adayı buysa gerisini düşünmeye bile gerek yok)))) 44 12 Yanıtla
  • Casper:
    Mansur Yavaş Geliyor Gümbür Gümbür 20 20 Yanıtla
  • Müslüm Yaman:
    bırak bunlar Kendi aralarinda istediği hayalı kurşunlar 29 6 Yanıtla
  • Alper Elma:
    bundan bir halt olmaz ancak evini zor idare eder bırak ülkeyi idare etmeyi 13 5 Yanıtla
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