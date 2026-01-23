İnegöl Belediyesi yeni havuz için çalışmalara başladı

İnegöl Belediyesi'nin Alanyurt bölgesinde Yunusemre Mahallesinde hayata geçirmeyi planladığı yüzme havuzu için çalışmalar başladı. Yarı olimpik havuz ile çocuk havuzunun da yer alacağı tesisin Eylül ayında tamamlanması hedefleniyor.

İnegöl Belediyesi tarafından daha önce projesi duyurulan yeni yüzme havuzu için çalışmalar başladı. Alanyurt bölgesi Yunusemre Mahallesinde Belediye Ek Hizmet Binası önündeki alanda yükselecek havuz, Spor Totot Teşkilatı iş birliğinde İnegöl'e kazandırılacak. 625 m2'lik bodrum kat ve 966 m2'lik zemin kat olacak şekilde planlanan tesiste 12.5x25 metre ölçülerinde 140-180 cm aralığında derinliğe sahip 5 kulvarlı yarı olimpik yüzme havuzu ile birlikte 4x6 metre ölçülerinde ve 50 cm derinlikte bir çocuk havuzu yer alacak. Burada ayrıca Gastro Ekspres ismiyle Gastro Kafe de yer alacak.

Başkan Taban projeyi yerinde inceledi

2025 yılı Şubat ayında Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk ile Belediye Başkanı Alper Taban arasında imzalanan protokolün ardından, Kasım ayında yer teslimi yapılan alanda çalışmalar başladı. Belediye Başkanı Alper Taban da beraberindeki heyetle birlikte hafriyat çalışmalarında sona gelinen havuz inşaatında incelemelerde bulundu. Burada projeye dair bilgiler veren Başkan Taban, "Havuzla birlikte burada Gastro Ekspres isimli yeni bir kafe formatımız da uygulanacak. Burada bir yandan havuz hizmeti verilirken yanında otoparkları, kafeteryası ile sosyal bir alan sunulmuş olacak. Aynı zamanda diğer havuzumuzdan farklı olarak çocuk havuzumuz da yer alıyor. 24 m2'lik bir havuz olacak. Çocuk havuzumuzun derinliği 50 cm, diğer yarı olimpik havuzumuz da 5 kulvarlı, 140 cm'den 180 cm'ye kadar derinlik değişiyor. İçerisinde soyunma odaları, duşları, teknik bölümleriyle güzel bir tesis olacak. Bölgenin güzel bir sosyal alanı da olacak. Hemen karşıda Gökhan Çakır Parkımız var. Birbirini tamamlayacak" dedi.

Eylül ayında hizmete girmesi bekleniyor

Kasım ayının ilk haftasında müteahhit firmaya yer teslimi yapıldığını hatırlatan Başkan Taban, "Eylül ayında inşallah tamamlanması hedefleniyor. 300 günlük bir yapım süresi var. Hava şartlarına da bağlı olarak Eylül ayında burayı aktif etmek istiyoruz. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızdan Spor Bakanımıza, Spor Toto Başkanımıza, Spor Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürümüze, Milletvekilimize, İlçe Başkanımıza ve teşkilat üyelerimize, meclis üyelerimize, çalışma arkadaşlarımıza, muhtarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Herkesin burada emeği ve katkısı var. Uyum ve ahenkle yeni yeni projeleri de şehrimize kazandıracağız inşallah" diye konuştu.

Yunusemre Mahallesine nöbetçi kütüphane

Bölgede yapılacak diğer çalışmalara ilişkin de bilgiler veren Taban, şöyle konuştu: "Burada daha önce Ek Hizmet Binası olarak kullanılan bir binamız var. Burada da bir revizyon yapmak istiyoruz. Vatandaşlarımızın kullanımı noktasında daha uygun bir hale getirmek istiyoruz. Kütüphane eksiğimiz var burada. Kütüphanemizi burada hayata geçirmek istiyoruz. Spor tesisi, eğitim alanı gibi birbirini tamamlayan alanları burada toplayacağız. Çok güzel olacak inşallah."

Alanyurt Kentsel Dönüşüm Projesi için çalışmalar sürüyor

"Bölgede bir kentsel dönüşüm projemiz de var. Yunusemre Mahallemizde Kentsel Dönüşüm Ofisimizi oluşturduk. İnşallah yakın zamanda başta site yöneticilerimizle görüşüp sonrasında vatandaşlarımızla bu işin ne kadar olgunlaşabildiğiniz, beklentileri görüp sonrasında da uygulamaya çevirmek istiyoruz. Burada çok güzel bir dönüşüm hayal ettik. Vatandaşlarımızın da rızası varsa burası bambaşka bir hale gelebilir." - BURSA