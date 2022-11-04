Kılıçdaroğlu, Londra'dan seslendi: Görüştüklerim arasında tefeci yok, hele hele uyuşturucu baronları hiç yok, hepsi yatırımcı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Londra'dan seslendi: Görüştüklerim arasında tefeci yok, hele hele uyuşturucu baronları hiç yok, hepsi yatırımcı

04.11.2022 18:57

İngiltere'de çeşitli temaslarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan paylaştığı videoda gençlere seslendi. "Bay Kemal Londra'da ne mi yapıyor? Buyurun açıklıyorum." notuyla bir video yayınlayan Kılıçdaroğlu, gerçekleştirdiği ziyaretlerin detaylarını anlattı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin ardından kez de İngiltere'ye gitti. 1 Kasım'dan itibaren Londra'da çeşitli ziyaretlerde bulunan Kılıçdaroğlu, dün akşam saatlerinde Londra'dan gençlere bir mesaj verdi.

"O PARAYI BAY KEMAL SİZE BULACAK"

ScaleSpace ortak ofisinde yatırım şirketi Blenheim Chalcot'u ziyaret eden Kılıçdaroğlu, gençlere seslenerek, "Ülkemizi de kendinizi de zenginleştireceksiniz. Emeğiniz para edecek. Çünkü hiçbirinizin yeri sokaklar değildir. Hepinizin yeri girişim evleridir. O parayı da size Bay Kemal bulacak" ifadelerini kullandı.

"BAY KEMAL LONDRA'DA NE Mİ YAPIYOR?"

Bugün Londra'dan yeni bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal Londra'da ne mi yapıyor? Buyurun açıklıyorum." notuyla bir video yayınladı.

İngiltere'ye giden Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Bay Kemal Londra'da ne mi yapıyor? Buyurun açıklıyorum

CHP lideri videoda şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah Londra'dan halihazırda dünyanın farklı bölgelerine 100 milyar sterlin yatırım yapmış 14 devasa fon ile toplantı yaptık. Dijital sağlık teknolojisi, veri analizi, yapay zeka ve makine öğrenimi ve finansal teknolojiler gibi önemli sektörlere büyük yatırımlar yapıyor ve bu alandaki girişimcileri destekliyorlar. Hep söyledim söylemeye de devam edeceğim. Temiz teknoloji, iklim dostu parayı ve büyük yatırımlarla Türkiye'ye getireceğiz.

"TEMİZ PARAYI SİZE MUTLAKA GETİRECEĞİM"

Kara para ekonomisini, mafyayı, çeteleri hızla temizleyeceğiz. Ülkemize temiz yatırımları çekerek halkımıza nefes aldıracağız. Hiç kimse merak etmesin çok ama gerçekten de çok güçlü geliyoruz. Bu arada birazdan da dünyada 342 milyar dolardan fazla olan yatırımı olan bir fonla görüşeceğim. Gençler sözüm var size. Temiz parayı size mutlaka ama mutlaka getireceğim. Evet size getireceğim. Görüştüklerim arasında tefeci yok borç yok hepsi yatırımcı. Hele hele uyuşturucu baronları hiç yok. Yatırımlar size yapılacak size sizin için."

YORUMLAR (2)
  • Ali Murat Altinsoy: Yav arkadaş, para babalarını Türkiye'ye getireceğim diye buluşuyorsun, onu anladık da, terör sevicisi Amberin Zaman ile niye buluşuyorsun bunu anlamıyorum. Atatürk'ün kurduğu bir partinin genel başkanının böyle bir terör sevici ile ne işi olur? Ne görüşür? Atatürk hayatta olsa idi devlet düşmanı ile bir araya gelirmiydi de sen sürekli bu tip insanlardan kopamıyorsun? Cevap Yaz 12 4 Yayından Kaldır
  • Hüseyin Özcan: Tabiki kirli para olmasın ama temiz para için bile Türkiye gibi büyük bir ülkenin bu şekilde , para arıyorum diyen bir muhalefete vede c. Başkanı adayına ihtiyacı yok. Bence gerçekten küçük düşürücü utanç verici. Keşke gitmeseydin. Sen adam gibi yönet ülkeyi, zaten güven duyan para babaları tıpış tıpış gelirler. Neden dilenci gibi gittin oralara. Cevap Yaz 16 6 Yayından Kaldır
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Londra, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, Londra'dan seslendi: Görüştüklerim arasında tefeci yok, hele hele uyuşturucu baronları hiç yok, hepsi yatırımcı - Son Dakika


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