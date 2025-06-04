İngiltere'den Ukrayna'ya 100 Bin Dron Desteği - Son Dakika
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Politika

İngiltere'den Ukrayna'ya 100 Bin Dron Desteği

04.06.2025 12:04
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İngiltere, 2026'ya kadar Ukrayna'ya 100 bin dron ve 247 milyon sterlinlik askeri destek sağlayacak.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, İngiltere'nin 2026 yılının Nisan ayına kadar Ukrayna'ya 100 bin dron desteği verileceğini ifade ederken Ukrayna'ya sağlanan askeri desteğin arttırıldığını söyledi.

İngiltere, insansız hava araçlarının savaşlarda yeni bir çağ açtığına dikkatleri çekerek 2026 Nisan ayında sona erecek mali yıl bitimine kadar Ukrayna'ya 100 bin dron göndereceği açıkladı. konuya ilişkin açıklamada İngiltere Savunma Bakanı John Healey'den geldi. İngiltere hükümeti, temin edeceği 350 milyon sterlin değerinde insansız hava aracı yardımının, Ukrayna'ya sağlanması planlanan 4.5 milyar sterlin değerine ulaşan daha geniş bir askeri destek planının bir parçası olduğunu aktardı. İngiltere'nin vereceği 100 bin dronun Ukrayna'nın envanterindeki insansız hava aracı sayısını 10'a katlayacağı bildirildi.

Ukraynalı askerlerin eğitimi için 247 milyon sterlin daha harcanacak

İngiltere Savunma Bakanı John Healey'in Ukrayna'ya yapılacak desteği Brüksel'de bugün düzenlenecek olan ve 50 ülkenin katılacağı Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısında açıklaması bekleniyor. Healey,, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada "İngiltere bu yıl yüzbinlerce insansız hava aracı tedarik ederek ve kritik öneme sahip topçu mühimmatı sevkiyatında büyük bir dönüm noktasına ulaşarak Ukrayna'ya olan desteğini arttırıyor" dedi. Dron teslimatına ek olarak İngiltere'nin Ocak ayından bu yana 140 bin top mermisi sevkiyatı gerçekleştirdiğini kaydeden İngiliz Savunma Bakanı, Ukraynalı askerlerin eğitimi için bu yıl 247 milyon sterlin daha harcama yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi. - LONDRA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İngiltere'den Ukrayna'ya 100 Bin Dron Desteği - Son Dakika

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