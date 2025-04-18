İran'da Ordu Günü Kutlaması - Son Dakika
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Politika

İran'da Ordu Günü Kutlaması

İran\'da Ordu Günü Kutlaması

Tahran'da Ordu Günü'nde Fetih 360 füzesi ve S-300 sistemleri sergilendi; Pezeşkiyan, ordunun önemi vurguladı.

18.04.2025 13:06
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İran'ın başkenti Tahran'da Ordu Günü'nde düzenlenen askeri geçit töreninde Kara Kuvvetleri'ne ait yerli üretim "Fetih 360" balistik füze ve S-300 hava savunma sistemleri sergilendi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ordunun ülke savunmasındaki önemine dikkat çekerek, "Eğer bu kahramanlar olmasaydı düşman ülkemizi işgal etmeye ve İslam Devrimi'ni ortadan kaldırmaya çalışacaktı. Ancak ordunun kararlı varlığı, onların uykusunu kaçırdı. Bu nedenle düşmanın bu yapıya sızması asla kolay olmayacak" dedi.

İran'ın başkenti Tahran'da Ordu Günü dolayısıyla askeri geçit töreni düzenlendi. İmam Humeyni Türbesi önünde düzenlenen törene İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve üst düzey askeri yetkililer katıldı. Törende kara, hava ve deniz kuvvetlerinin çeşitli silahlı ve silahsız insansız hava araçları, hava savunma sistemleri ile zırhlı askeri araçlar yer aldı. Ayrıca Kara Kuvvetleri'ne ait yerli üretim "Fetih 360" balistik füze sistemi ile Hava Savunma Kuvvetleri'ne ait S-300 hava savunma sistemleri sergilendi.

"İran Silahlı Kuvvetleri bölgesel ve küresel caydırıcılık sağlıyor"

Törende konuşan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran Silahlı Kuvvetleri'nin bölgesel ve küresel düzeyde caydırıcılık sağladığını belirterek, "Askerlerimizin varlığı sayesinde bölgede güçlü bir şekilde kendimizi ifade edebiliyor, iletişim kurabiliyor ve barış ile huzurun sağlanmasında etkili olabiliyoruz" dedi. Pezeşkiyan, ordunun ülke savunmasındaki önemine de dikkat çekerek, "Eğer bu kahramanlar olmasaydı düşman ülkemizi işgal etmeye ve İslam Devrimi'ni ortadan kaldırmaya çalışacaktı. Ancak ordunun kararlı varlığı, onların uykusunu kaçırdı. Bu nedenle düşmanın bu yapıya sızması asla kolay olmayacak" dedi.

"Ordumuz, tüm teçhizatı kendi imkanlarıyla üretme gücüne sahip"

Pezeşkiyan, İran ordusunun İslam Devrimi'nin başlarında yabancı ülkelere bağımlı olduğunu ancak günümüzde güçlü bir savunma sanayine sahip olduklarını belirterek, "En basit savunma aracı için bile düşmanlardan yardım istemek zorunda kalıyorduk. Ama bugün güçlü ordumuzun hava, kara ve deniz alanlarında savunma için gereken tüm teçhizatı kendi imkanlarıyla üretme gücüne sahip olduğunu gururla söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran'da Ordu Günü Kutlaması - Son Dakika

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