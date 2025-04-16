İran'dan ABD-Roma Görüşmesine Tepki - Son Dakika
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Politika

İran'dan ABD-Roma Görüşmesine Tepki

İran, ABD-İran görüşmelerinin Roma'da yapılacağı iddiasına sert tepki gösterdi.

16.04.2025 19:09
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD merkezli Axios haber sitesinin dış politika muhabiri Barak Ravid'in, ABD-İran görüşmesinin İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacağına dair yaptığı paylaşıma tepki göstererek, "Futbolda kalenin yerini değiştirmek, profesyonel bir hata ve adil olmayan bir harekettir. Ancak diplomaside böyle bir hareket her türlü başlangıcı yıkıma sürükleyebilir" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD-İran arasındaki dolaylı müzakerelerin ikinci turuna günler kala ABD merkezli Axios haber sitesinin dış politika muhabiri Barak Ravid'e tepki gösterdi. Daha önce ikinci turun Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirileceğini açıklayan Bekayi, Ravid'in ABD-İran görüşmesinin İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacağına dair yaptığı paylaşıma tepki göstererek, "Futbolda kalenin yerini değiştirmek, profesyonel bir hata ve adil olmayan bir harekettir. Ancak diplomaside böyle bir hareket ki bu, müzakerenin mantığını ve sanatını kavrayamayan radikal unsurlar tarafından teşvik ediliyor, her türlü başlangıcı yıkıma sürükleyebilir" dedi.

Böyle bir hareketin ciddiyet ve iyi niyet eksikliği olarak algılanabileceğini ifade eden Bekayi, ABD ile henüz test aşamasında olduklarını belirtti.

İkinci tur müzakereler için Roma iddiası

Ravid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üç kaynağın bana verdiği bilgiye göre, ABD ile İran arasındaki nükleer görüşmelerin ikinci turu, sonunda cumartesi günü Roma'da gerçekleşecek" ifadelerini kullanmıştı.

İkinci tur müzakerelerin yeri netlik kazanmadı

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, müzakerelerin ikinci turunun İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacağı yönündeki bilgilere ilişkin yaptığı açıklamada, "İlgili taraflardan ve arabulucu rolü oynayan Umman'dan bir talep aldık ve olumlu yanıt verdik" demişti.

Tajani'nin açıklamasının ardından İran medyasına konuşan Bekayi ise, "Yürütülen istişarelerin ardından ikinci tur müzakerelere yine Maskat'ın ev sahipliği yapmasına karar verildi. Görüşmeler, 19 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek" ifadelerini kullanmıştı.

İlk tur "olumlu ve yapıcı" geçmişti

Müzakerelerin ilk turu, 12 Nisan'da Umman'ın başkenti Maskat'ta İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un katılımıyla Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin arabuluculuğu ile dolaylı olarak gerçekleştirilmişti. Görüşmelerin ardından her iki taraf da süreci "olumlu ve yapıcı" olarak değerlendirmişti. - TAHRAN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran'dan ABD-Roma Görüşmesine Tepki - Son Dakika

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