İran'dan Diplomasi Mesajı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'ın ABD ile nükleer anlaşma konusunda diplomasiye açık olduğunu vurgulayarak, "Diplomasi geçmişte işe yaradı ve hala da işe yarayabilir. Ancak herkesin şunu net bir şekilde anlaması gerekiyor. Askeri seçenek diye bir şey yok hele ki askeri çözüm ise hiç yok" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından ABD ile İran arasında gerilime neden olan nükleer anlaşmaya ilişkin müzakereler hakkında açıklamalarda bulundu. Arakçi, "ABD Başkanı, 2015 nükleer anlaşmasını beğenmeyebilir ancak bu anlaşma, İran'ın hala yerine getirdiği ve ABD'nin anlaşmadan çekilmiş olmasına rağmen faydalandığı şu taahhüdü içeriyor: 'İran, hiçbir şartta nükleer silah peşinde olmayacağını, geliştirmeyeceğini ve edinmeyeceğini teyit eder" ifadelerini kullandı.

Arakçi, anlaşmanın üzerinden 10 yıl geçtiğini ve ABD'nin tek taraflı olarak çekilmesinin üzerinden ise 7 yıl geçtiğini vurgulayarak, "Ancak İran'ın bu taahhüdü ihlal ettiğine dair tek bir kanıt bile yok. Hatta ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard da bunu açıkça dile getirmiştir" ifadelerini kullandı.

İran'ın diplomasiye açık olduğunu vurgulayan Arakçi, "Diplomasi geçmişte işe yaradı ve hala da işe yarayabilir. Ancak herkesin şunu net bir şekilde anlaması gerekiyor. Askeri seçenek diye bir şey yok hele ki askeri çözüm ise hiç yok. Bölgemizde önceki ABD yönetimlerine 7 trilyon dolardan fazlaya mal olan felaket niteliğindeki başarısızlıklar, bunun en açık kanıtıdır" dedi. - TAHRAN