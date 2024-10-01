İran'dan İsrail'e Füze Saldırısı

Politika

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e düzenlenen füze saldırısını doğrulayarak, "Siyonist rejim İran'ın saldırılarına karşılık verirse daha ağır saldırılar ile karşı karşıya kalacak" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Haniye, Nasrallah ve Nilfuruşan'ın intikamı için işgal altındaki toprakların kalbini hedef aldık. Siyonist rejim, İran'ın saldırılarına karşılık verirse daha ağır saldırılarla karşı karşıya kalacak" ifadeleri kullanıldı.

İran Devlet Televizyonu, İran'ın İsrail'e yönelik geniş çaplı füze saldırılarını başlattığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Yüzlerce balistik füze İsrail hedeflerine ateşlendi" dedi. - TAHRAN