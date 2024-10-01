İran'dan İsrail'e Operasyon: Gerçek Vaad 2

Politika

İran Devrim Muhafızları Ordusu yayınladığı ikinci bildiride, İsrail'e yönelik füze saldırısına dair operasyona "Gerçek Vaad 2" adının verildiğini aktardı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından ikinci bildiriyi yayınladı. Bildiride, işgal altındaki topraklardaki stratejik hedeflere yönelik "Gerçek Vaad 2" operasyonunun gerçekleştirildiği belirtildi. Söz konusu operasyonda Siyonist rejime ait bazı hava ve radar üsleri ile direniş liderlerine yönelik saldırılarda kullanılan üslerin başarılı bir şekilde vurulduğu belirtilen bildiride, "İsrail tarafından yoğun hava savunma sistemleriyle korunan bu bölgeler yüzde 90 başarı oranıyla hedef alındı" ifadeleri kullanıldı.

Bildiride, "Siyonist rejim İran'ın operasyonu karşısında büyük bir dehşete düştü. Bu operasyon uluslararası hukuk çerçevesinde meşru olarak gerçekleşmiştir ve düşmanın her türlü ahmaklığına ağır bir şekilde karşılık verilecektir" denildi. - TAHRAN