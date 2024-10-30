İran: İsrail Saldırısı Yanlış İddialar - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İran: İsrail Saldırısı Yanlış İddialar

İran Savunma Bakanı, İsrail'in Şahrud üssüne saldırı iddialarını yalanlayarak savunma sistemlerinin etkili olduğunu açıkladı.

30.10.2024 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, İsrail'in ülkenin kuzeyinde bulunan ve balistik füze üretimi için kullanılan Şahrud askeri üssünü hedef aldığı yönündeki iddiaları yalanlayarak, "İddia edildiği gibi saldırı sonrası füze üretim sistemimizde bir aksaklık meydana gelmemiştir" ifadelerini kullandı.

İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını değerlendirdi. Nasırzade, saldırı sonucu küçük çaplı hasarlar oluştuğunu ve bu hasarların onarıldığını belirtti. Nasırzade, İsrail'in ülkenin kuzeyinde bulunan ve balistik füze üretimi için kullanılan Şahrud askeri üssünü hedef aldığı yönündeki iddiaları yalanlayarak, "Düşman, hava savunma sistemlerimize zarar vermek istedi, ancak hava savunma sistemlerimiz başarılı bir şekilde bu saldırılara karşı koydu. İddia edildiği gibi saldırı sonrası füze üretim sistemimizde herhangi bir aksaklık meydana gelmemiştir" ifadelerini kullandı.

"İsrail savaş uçakları İran hava sahasına girmedi"

İran'ın İsrail saldırısını cevapsız bırakmayacağını vurgulayan Nasırzade, İran hava sahasına İsrail savaş uçaklarının girdiği yönündeki iddiaların da doğru olmadığını vurgulayarak, "Siyonist rejim, ülkemizin çöllerine dahi saldırmış olsaydı buna cesaret ettiği için yine görmezden gelmezdik ve kesin olarak cevap verirdik. Siyonist rejim ülkemizin egemenliğine yönelik bir saldırı düzenlediği için BM nezdinde rejimin saldırısına cevap verme hakkımız var" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Savunma, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran: İsrail Saldırısı Yanlış İddialar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:54 İnsanlık dışı zulüm Onlarca kişiyi çırılçıplak saatlerce soğukta beklettiler İnsanlık dışı zulüm! Onlarca kişiyi çırılçıplak saatlerce soğukta beklettiler
16:49 Oğlunu ve eşini öldüren adam, aynı silahla intihar etti Oğlunu ve eşini öldüren adam, aynı silahla intihar etti
16:17 Kerem Kınık’ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı Kerem Kınık'ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı
16:13 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım: İsrail ile savaşacağız, direniş ruhumuz bitmeyecek Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım: İsrail ile savaşacağız, direniş ruhumuz bitmeyecek
14:51 CHP lideri Özel’den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde CHP lideri Özel'den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde
09:47 Otomotiv savaşları kızışacak Avrupa’dan Çin karşıtı hamle Otomotiv savaşları kızışacak! Avrupa'dan Çin karşıtı hamle
09:40 Japonya’da uygunsuz kıyafetlerle seçim çalışması yürüten kadınlar tepki çekti Japonya'da uygunsuz kıyafetlerle seçim çalışması yürüten kadınlar tepki çekti
09:32 Les Ottomans Hotel, Galatasaray’dan Beşiktaş’a geçti Les Ottomans Hotel, Galatasaray'dan Beşiktaş'a geçti
09:31 Hindistan’da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı Hindistan'da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
09:24 Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı Başsavcılıktan açıklama var Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı? Başsavcılıktan açıklama var
09:16 Ronaldo’nun kaçan penaltısı Al Nassr’ı kupadan etti Ronaldo'nun kaçan penaltısı Al Nassr'ı kupadan etti
08:42 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı
08:29 Celal Şengör, ABD ve İsrail’in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu’daki suyun peşindeler Celal Şengör, ABD ve İsrail'in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu'daki suyun peşindeler
08:00 İmamoğlu’nun Yenikapı’daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti İmamoğlu'nun Yenikapı'daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti
07:34 Yusuf Dikeç’in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı Yusuf Dikeç'in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 17:17:09. #1.12#
SON DAKİKA: İran: İsrail Saldırısı Yanlış İddialar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.