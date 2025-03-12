İran, Trump'ın Müzakere Çağrısını Reddetti

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehditkar tutumuna tepki göstererek, "Seninle müzakere etmeyeceğim. Ne yapıyorsan yap" ifadeleriyle müzakere çağrısını reddetti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran'da düzenlenen bir etkinlikte ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik "maksimum baskı" politikası ve müzakere çağrısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile 28 Şubat'ta Beyaz Saray'da yaşadığı tartışmaya değinen Pezeşkiyan, "Trump'ın Zelenski'ye yaptıkları insanı utandırıyor" dedi.

"Bizimle müzakere etmek istemiyor, aksine boyun eğmemizi istiyor"

Trump'ın tehditkar tutumuna tepki gösteren Pezeşkiyan, Washington yönetiminin müzakere bahanesiyle İran'a baskı uyguladığını söyledi. Pezeşkiyan, "Biz, konuşmayacağımızı ya da müzakere etmeyeceğimizi söylemedik. Ama Trump önce bize ne yapmamız gerektiğini dikte edecek, sonra yaptırımları uygulayıp 'Gelin, müzakere edelim' diyecek, öyle mi? Eğer gerçekten müzakere etmek istiyorsan neden dürüst davranmıyor ve insanların ekmek ve su yolunu kapatıyorsun? Bunlar bizimle müzakere etmek istemiyor, aksine karşılarında boyun eğmemizi istiyor. Ama biz asla boyun eğmeyeceğiz. Seninle müzakere etmeyeceğim. Ne yapıyorsan yap" ifadelerini kullandı. Pezeşkiyan, İran'ın dünyayla ilişki kurması gerektiğini ve ülkesinin amacının savaş ya da düşmanlık olmadığını vurgulayarak, "Eğer müzakere onurlu, karşılıklı saygı ve çıkarlar temelinde olursa oturup konuşuruz. Ama tehdit ve zorbalık dili bizim için asla kabul edilemez" şeklinde konuştu.

Trump "İran müzakerelere girmezse onlar çok kötü olur" demişti

ABD Başkanı Donald Trump, Fox Business'a verdiği röportajda, İran dini lideri Ali Hamaney'e mektup gönderdiğini ifade etmişti. Trump röportajında, Hamaney'e gönderdiği mektubunda İran'la bir nükleer anlaşmayı müzakere etmek istediğini söyleyerek, "Umarım müzakere edersiniz dedim, çünkü bu İran için çok daha iyi olacak. Diğer alternatif ise bir şeyler yapmak zorunda olduğumuzdur. Çünkü başka bir nükleer silaha izin veremezsiniz" demişti. Trump, İran'ın müzakere etmemesi ihtimaline değinerek, "Eğer İran müzakerelere girmezse, onlar için çok kötü olur. İran'ın nükleer silahları olmamalı. Başka seçenekler de mevcut" ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın açıklamasının ardından İran'ın BM Daimi Temsilciliği, Trump'ın dini lider Ayetullah Ali Hamaney'e mektup göndererek nükleer silah programı konusunda müzakere talebinde bulunduğu iddiasını yalanlayarak, "Şimdiye kadar böyle bir mektup almadık" açıklamasında bulunmuştu. - TAHRAN