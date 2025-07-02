İran, UAEA ile İş Birliğini Askıya Aldı - Son Dakika
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Politika

İran, UAEA ile İş Birliğini Askıya Aldı

02.07.2025 11:27
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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, UAEA ile iş birliğini askıya alan yasayı onayladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'yla (UAEA) iş birliğinin askıya alınmasına ilişkin yasayı onayladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iş birliğinin askıya alınmasına ilişkin yasayı resmen onayladı. Pezeşkiyan, İran Atom Enerjisi Kurumu, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi ve Dışişleri Bakanlığı'na hitaben yayımladığı bildiride, kararın derhal uygulanması için talimat verdi.

Yasaya göre hükümet, nükleer tesislerin ve bilim insanlarının güvenliği sağlanana kadar, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) ve ona bağlı denetim mekanizmaları çerçevesinde UAEA ile yürütülen her türlü iş birliğini askıya almakla yükümlü olacak.

İran, UAEA ile işbirliğini durdurmuştu

İran İslami Şura Meclisi, 25 Haziran'da nükleer tesisler ve bilim insanlarının güvenliği sağlanana kadar Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iş birliğinin askıya alınmasını öngören yasa tasarısını onaylamıştı. Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, meclis oturumunda yaptığı açıklamada, "UAEA, İran'ın nükleer tesislerine yapılan saldırıları kınamaktan dahi kaçınarak uluslararası itibarını kaybetmiştir. Bu nedenle İran Atom Enerjisi Kurumu, nükleer tesislerin güvenliği tam olarak sağlanana kadar Ajans ile iş birliğini askıya alacak" ifadelerini kullanmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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