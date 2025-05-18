İran Zenginleştirmeye Devam Edecek

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerine yönelik sert açıklamalarına tepki göstererek, "İran'da zenginleştirme, anlaşma sağlansa da sağlanmasa da devam edecek" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, başkent Tahran'da düzenlenen Tahran Diyalog Forumu'nda oturum arasında açıklamalarda bulundu. Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ABD basınına verdiği röportajda, "ABD, yüzde 1 oranında bile zenginleştirmeye izin vermez" ifadelerinin devam eden nükleer müzakere süreci ile çeliştiğini belirtti. Gerilimi azaltmak ve ilerleme sağlamak için karşılıklı anlayışa ihtiyaç olduğunu vurgulayan Arakçi, "Eğer gerçekten nükleer silah üretilmediğinden emin olmak istiyorlarsa, bu konuda iş birliğine hazırız. Ancak ABD yönetiminden gelen çelişkili açıklamalar müzakere sürecine fayda sağlamıyor" ifadelerini kullandı.

Uranyum zenginleştirme faaliyetlerine ilişkin konuşan Arakçi, "İran'da zenginleştirme, anlaşma sağlansa da sağlanmasa da devam edecek. Bu konu İran milletinin ve bilim insanlarının bedeller ödeyerek ve kanları akarak elde ettikleri bir kazanımdır" dedi.

Washington yönetiminin beklentilerini "gerçek dışı" olarak değerlendiren Arakçi, "Washington yönetiminin beklentileri nedeniyle müzakereler başarısızlığa uğrayabilir. Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması (NPT) üyesi olarak İran'ın hakları konusundaki pozisyonumuz tamamen açık ve yoruma yer bırakmayacak kadar nettir" dedi.

"Zenginleştirmeye yüzde 1 oranında bile izin veremeyiz"

Witkoff, ABD basınına verdiği röportajda Washington yönetiminin İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerine kesin olarak karşı olduğunu belirterek, "Bizim çok net bir kırmızı çizgimiz var ve bu da zenginleştirme faaliyetidir. Yüzde 1 oranında bile buna izin veremeyiz. Bir çözüme ulaşmak istiyoruz ve bu mümkün olabilir, ancak bizim açımızdan her şey zenginleştirmeyi dışlayan bir anlaşmayla başlar" ifadelerini kullanmıştı. - TAHRAN