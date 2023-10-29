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İsrail Basını: İsraillilerin Serbest Bırakılması Karşılığında Tüm Filistinli Tutuklular Serbest Bırakılmalı - Son Dakika

İsrail Basını: İsraillilerin Serbest Bırakılması Karşılığında Tüm Filistinli Tutuklular Serbest Bırakılmalı

Son Güncelleme: 29.10.2023 20:25

İsrail basını, Gazze Şeridi'nde esir tutulan İsraillilerin serbest bırakılması karşılığında İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulundu. Haaretz gazetesi, İsrail hükümetine, rehinelerin evlerine dönmesi için gereken her şeyin yapılması gerektiğini belirtti. Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar da İsrail'in tüm Filistinli tutukluları serbest bırakması karşılığında esirleri serbest bırakacaklarını açıklamıştı.

İsrail basını, Gazze Şeridi'nde esir tutulan İsraillilerin serbest bırakılması karşılığında İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli tutukluların serbest bırakılması çağrısı yaptı. Haaretz gazetesi, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular meselesini ele alarak, rehinelerin evlerine dönmesi için gereken her şeyin yapılması gerektiğini vurguladı.

İSRAİL BASININDAN FİLİSTİNLİLERİN SERBEST BIRAKILMASI ÇAĞRISI

Hamas'ın silahlı kolu İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu'nda çok sayıda İsrailli esir alındı. İsrail Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürürken, her iki taraftaki esirlerin geleceği merak konusu oldu. İsrail basını, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde esir tutulan İsraillilerin serbest bırakılması karşılığında İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

"FİLİSTİNLİ TUTUKLULAR HEMEN BUGÜN EVLERİNE DÖNMELİ"

İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesi, bugünkü başyazısında İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular meselesini ele aldı. Gazetede, "İsrail, ivedilikle tüm Filistinli güvenlik tutuklusunu serbest bırakmalı, kalabalık morg buzdolaplarını boşaltmalı ve rehineleri evlerine geri döndürmek için gereken her şeyi yapmalı. Hem de hemen, bugün." ifadelerine yer verildi. Bu görevin İsrail'in, İsrail hükümetinin, Başbakan'ın, Meclisin, Cumhurbaşkanı'nın, güvenlik görevlilerinin, hahambaşının omuzlarında olduğu, ne pahasına olursa olsun rehinelerin evlerine dönmesi için mümkün olan her şeyin yapılması gerektiği belirtildi.

"DEVLETİN 229 KİŞİYİ FEDA ETME YETKİSİ YOK"

Haaretz gazetesindeki haberde, " Hükümet, rehinelerin geri getirilmesinin en önemli hedefi olduğunu açıklamalı. Devletin 229 kişiyi feda etme yetkisi yok, kimse ona bu yetkiyi vermez." ifadeleri kullanıldı. İsrail'de hiç kimsenin Hamas'ın saldırısında rehinelerin ölmediği gerçeğini görmezden gelme hakkı olmadığı; rehinelerin hayatta olduğu, kimsenin bu önemli farkı sanki yaşamla ölüm arasındaki fark değilmiş gibi silmeye hakkı olmadığı vurgulandı.

HAMAS ESİR TAKASI ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar 28 Ekim'deki açıklamasında ellerindeki esirleri serbest bırakmaları karşılığında İsrail'in hapishanelerdeki tüm Filistinli tutukluları serbest bırakmasını içeren bir anlaşmaya hazır olduklarını duyurmuştu.

HAMAS'IN ELİNDE 230'DAN FAZLA ESİR VAR

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi yakınlarında aralarında asker ve polisin de olduğu 230'dan fazla kişinin Hamas'ın elinde olduğunu belirtiyor. Filistin Esirler Cemiyeti 7 Ekim'den önceki açıklamalarında, İsrail hapishanelerinde 1200'den fazlası "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 5 bin Filistinli bulunduğunu belirtmişti. Esirler Cemiyeti, 26 Ekim'deki açıklamasında son baskınlarla, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Filistin topraklarında gözaltına alınanların sayısının 1460'a yükseldiği, artan tutuklamalarla beraber İsrail cezaevlerinde bulunan toplam Filistinli sayısının da yaklaşık 6 bin 700 olduğunu kaydetmişti. Gazze Şeridi'ndeki esirlerin yakınları, tüm İsraillilerin serbest bırakılması karşılığında bütün Filistinli tutukluların serbest bırakılması yönünde çağrılar yapıyor.

Kaynak: AA

Haaretz, İsrail, Gazze, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail Basını: İsraillilerin Serbest Bırakılması Karşılığında Tüm Filistinli Tutuklular Serbest Bırakılmalı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail Basını: İsraillilerin Serbest Bırakılması Karşılığında Tüm Filistinli Tutuklular Serbest Bırakılmalı - Son Dakika
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