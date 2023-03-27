Bakan Varank'ın İsrail analizi ortalığı karıştırdı! - Son Dakika
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Bakan Varank'ın İsrail analizi ortalığı karıştırdı!

27.03.2023 11:47

İsrail'de bir süredir devam etmekte olan tartışmalı yargı düzenlemesine yönelik eylemler sürerken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Yaşanan olaylar üzerinden Altılı Masa'ya gönderme yapan Varank, "4 yılda 5 kez seçimlere giden İsrail'deki 6 partili koalisyon hükümetinin İsrail'i getirdiği son nokta" dedi. Bakan Varank'ın bu paylaşımı sosyal medyada tartışma konusu oldu.

İsrail'de tartışmalı yargı düzenlemesinin yankıları sürüyor. Düzenlemenin durdurulması için hükümete çağrı yapan Savunma Bakanı Yoav Gallant, Başbakan Netanyahu tarafından görevden alındı. Gallant'ın görevden alınmasının ardından yüz binlerce İsrailli sokaklarda yargı reformu tasarısını ve Gallant'ın görevden alınmasını protesto etti. Göstericiler, Netanyahu'ya istifa çağrıları yaptı.

BAKAN VARANK'TAN 6'LI MASA'YA GÖNDERME

Ülkedeki olaylar sürerken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Bakan Varank paylaşımında "4 yılda 5 kez seçimlere giden İsrail'deki 6 partili koalisyon hükümetinin İsrail'i getirdiği son nokta..." ifadelerine yer verdi.

Bakan Varank'tan İsrail'de yaşanan olaylarla ilgili analizi tartışma yarattı

GÜNDEM YARATTI

Bakan Varank'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Gönderinin altına yorum yapan birçok sosyal medya kullanıcısı Bakan Varank'a destekten çok eleştiri yöneltti.

O paylaşımlardan bazıları:

Bakan Varank'tan İsrail'de yaşanan olaylarla ilgili analizi tartışma yarattı
Bakan Varank'tan İsrail'de yaşanan olaylarla ilgili analizi tartışma yarattı
Bakan Varank'tan İsrail'de yaşanan olaylarla ilgili analizi tartışma yarattı
Bakan Varank'tan İsrail'de yaşanan olaylarla ilgili analizi tartışma yarattı
Bakan Varank'tan İsrail'de yaşanan olaylarla ilgili analizi tartışma yarattı
YORUMLAR (1)
  • TURGAY KAYA: Çok doğru diyor sn bakanım.. Cevap Yaz 51 39 Yayından Kaldır
500
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Son Dakika Politika Bakan Varank'ın İsrail analizi ortalığı karıştırdı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Varank'ın İsrail analizi ortalığı karıştırdı! - Son Dakika
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