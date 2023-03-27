Bakan Varank'ın İsrail analizi ortalığı karıştırdı!

İsrail'de tartışmalı yargı düzenlemesinin yankıları sürüyor. Düzenlemenin durdurulması için hükümete çağrı yapan Savunma Bakanı Yoav Gallant, Başbakan Netanyahu tarafından görevden alındı. Gallant'ın görevden alınmasının ardından yüz binlerce İsrailli sokaklarda yargı reformu tasarısını ve Gallant'ın görevden alınmasını protesto etti. Göstericiler, Netanyahu'ya istifa çağrıları yaptı.

BAKAN VARANK'TAN 6'LI MASA'YA GÖNDERME

Ülkedeki olaylar sürerken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Bakan Varank paylaşımında "4 yılda 5 kez seçimlere giden İsrail'deki 6 partili koalisyon hükümetinin İsrail'i getirdiği son nokta..." ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM YARATTI

Bakan Varank'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Gönderinin altına yorum yapan birçok sosyal medya kullanıcısı Bakan Varank'a destekten çok eleştiri yöneltti.

O paylaşımlardan bazıları: