İsrail Devlet Başkanı Herzog, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
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İsrail Devlet Başkanı Herzog, Türkiye'ye geliyor

05.03.2022 22:10
İsrail Devlet Başkanı Herzog, Türkiye'ye geliyor

10 Mart'ta Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

10 Mart'ta Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail Devlet Başkanı Sayın Isaac Herzog, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 9- 10 Mart 2022 tarihlerinde ülkemize bir devlet ziyareti gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye- İsrail arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.


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Türkiye'de 5 Mart günü koronavirüsten 32 bin 389 yeni vaka tespit edildi, 174 kişinin ise vefat ettiği öğrenildi Türkiye'de 5 Mart günü koronavirüsten 32 bin 389 yeni vaka tespit edildi, 174 kişinin ise vefat ettiği öğrenildi Herzog'un Türkiye ziyaretinde iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak Herzog'un Türkiye ziyaretinde iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak

Isaac Herzog, Türkiye, İsrail, Mart, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika İsrail Devlet Başkanı Herzog, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika


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