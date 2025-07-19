İsrail\'in Süveyda Planı

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Doğan Aydal, İsrail'in Suriye'nin güneyinde Dürziler üzerinden yeni bir planı devreye soktuğunu belirterek, "2024 yılında sonlanan Suriye iç savaşı İsrail'in Şam sınırlarına kadar yaklaşmasını sağlamış ve çok önceden işgal ettikleri toprakları daha da genişletmişlerdir. İsrail şimdi Süveyda bölgesinde Dürzileri kullanarak bölgeyi Araplardan arındırmak istemektedir. Bölgede İsrail'e bağlı kukla bir 'cebel el dürzi' devletinin kurulması sürpriz olmamalıdır" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili ve Ar-Ge Başkanı Prof. Dr. Doğan Aydal, son günlerde Suriye'nin güneyindeki Süveyda bölgesinde yaşanan çatışmalar ve İsrail'in bu çatışmalardaki rolüne dair açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Aydal, "Son günlerde Dürzi inanışa sahip insanların yaşadığı bölgelerde Arap kabilelere karşı iç savaş başlatılmıştır. İsrail'in de savaşa müdahil olarak Dürzilerin yanında savaşa katılıp özellikle Süveyda bölgesindeki Arap kabilelerin bulunduğu alanları bombaladığı bilinmektedir. Dürzilerin kendi içlerinde siyasi olarak farklı Ülkelerin etkisinde farklı gruplara ayrıldığı da bilinmektedir" diye konuştu.

Prof. Aydal, "İsrail'in içme suyunun yüzde 15'ini karşılayan Golan Tepeleri 1967 savaşı sonrası İsrail tarafından İşgal edilmiş, 1981 yılında da İsrail tek taraflı kararla bu toprakları ülkesine katmıştır. Bu durum Uluslararası tanınmayan bir karardır ve İşgal altındaki Suriye toprakları olarak tanımlanmaktadır. 2024 yılında sonlanan Suriye iç savaşı İsrail'in Şam sınırlarına kadar yaklaşmasını sağlamış ve çok önceden işgal ettikleri toprakları daha da genişletmişlerdir. İsrail şimdi Süveyda bölgesinde Dürzileri kullanarak bölgeyi Araplardan arındırmak istemektedir. Bölgede İsrail'e bağlı kukla bir 'cebel el dürzi' devletinin kurulması sürpriz olmamalıdır" İfadelerini kullandı.

'TÜRKİYE SURİYE'Yİ YALNIZ BIRAKMAMALI'

İsrail'in Süveyda'da başarılı olması durumunda bir sonraki hedefinin Dera bölgesi olacağını ve böylelikle işgal bölgelerini birleştirerek Büyük İsrail Projesi"ne bir adım daha yaklaşacağını belirten Prof. Dr. Aydal, "İsrail, bu konuda başarılı olduğu takdirde bir sonraki hamle Dara bölgesi için olacak ve bu toprakları haritada görüldüğü gibi birleştirerek Büyük İsrail Projesine bir adım daha yaklaşmış olacaktır. Türkiye mevcut Suriye Hükümetini yalnız bırakmamalı ve muhtemel gelişmeler hakkında danışmanlık yapmalıdır."