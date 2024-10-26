İsrail, İran planını ABD'ye göre değiştirmedi

Politika

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Ofisi, "İran planının ABD'nin ısrarlı baskısı üzerine değiştiği" yönündeki iddialara ilişkin, "İsrail, hedefleri ulusal çıkarları doğrultusunda önceden seçti. Amerikan direktiflerine göre değil" açıklamasını yaptı.

İsrail medyasının "İsrail'in başlangıçta İran'ın petrol ve doğal gaz tesislerini vurmayı planladığı, ancak ABD'nin ısrarlı baskısı üzerine planını sadece İran'ın askeri tesislerine odaklanmak üzere değiştirdiği" iddialarına ilişkin açıklama geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Ofisi tarafından yapılan açıklamada, iddialar "tamamen yanlış" olarak nitelendirilirken, "İsrail, hedefleri ulusal çıkarları doğrultusunda önceden seçti. Amerikan direktiflerine göre değil. Bu böyleydi ve böyle olacak" ifadeleri kullanıldı.

"İsrail İran'a bilgi verdi" iddialarına yalanlama

Netanyahu'nun Ofisi ayrıca "İsrail'in üçüncü taraflar aracılığıyla İran'ı saldırılara karşılık vermemesi konusunda uyardığı ve neyi hedef alacağına dair bir işaret verdiği yönündeki haberleri de yalanladı. Açıklamada, haberlerin "saçma ve yanlış" olduğu vurgulanırken, "İsrail saldırıdan önce İran'a ne zamanlama ne hedefler ne de saldırının boyutu hakkında bilgi verdi" denildi. - TEL AVİV