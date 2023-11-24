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İsrail Savaş Kabinesi Üyesi: Saldırılar Devam Edecek - Son Dakika

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi: Saldırılar Devam Edecek

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların devam edeceğini açıkladı. Gantz, esir takası mutabakatıyla ilgili olarak da 'askeri harekatı' yeniden başlatacaklarını belirtti.

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi: Saldırılar Devam Edecek
24.11.2023 - 18:57,  Güncelleme: 18:59
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İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, çatışmalara verilen 4 günlük aranın ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların devam edeceğini söyledi.

Gantz, Tel Aviv'de Hamas'ın elindeki esirlerin aileleriyle bir araya geldi.

Çıkışta yaptığı kısa açıklamada Gantz, esirlerin ailelerine seslenerek, "Tüm rehinelerin ailelerine güvence vermek istiyorum: Durmayacağız, rehineleri geri almak ve caydırıcılığı yeniden tesis etmek için Gazze'deki çabaları ve 'askeri harekatı' yeniden başlatacağız." ifadelerini kullandı.

İsrail ile Hamas arasında esir takası mutabakatına varılmıştı. Bu mutabakat kapsamında Hamas elindeki İsrailli 50 esiri, İsrail ise 150 Filistinli tutukluyu serbest bırakacak.

Mutabakat kapsamında taraflar Gazze'deki çatışmalara bugün yerel saatle 07.00'dan itibaren 4 günlük ara verecek.

Kaynak: AA

Tel Aviv, İsrail, Gazze, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail Savaş Kabinesi Üyesi: Saldırılar Devam Edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail Savaş Kabinesi Üyesi: Saldırılar Devam Edecek - Son Dakika
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