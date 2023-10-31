İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan çok konuşulacak itiraf: Gazze'de ağır bedel ödedik

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonlarında "önemli başarı elde ettiğini ancak ağır bir bedel ödediğini" açıkladı.

İSRAİL'İN KARA SALDIRISI SÜRÜYOR

Gallant, İsrail Hava Kuvvetlerine ait bir birliği ziyareti sırasında Gazze'ye yönelik saldırılar ve kara operasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gazze Şeridi'ne çok sayıda İsrail askerinin konuşlandırıldığını söyleyen Gallant, kara birlikleriyle Filistinli gruplar arasında çatışmalar yaşandığını kaydetti.

"SON GÜNKÜ BEDEL OLDUKÇA AĞIRDI"

Savunma Bakanı Gallant, söz konusu çatışmalarda İsrail güçlerinin "önemli başarı elde ettiğini" savunarak, "Maalesef savaşın bir bedeli var. Son günkü bedel oldukça ağırdı." ifadelerini kullandı.

2 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ

İsrail ordusu bugün yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 2 askerinin öldüğünü, ikisinin de ağır yaralandığını duyurmuştu.