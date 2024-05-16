İsrail Savunma Bakanı: Operasyon Refah'ta devam edecek - Son Dakika
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Politika

İsrail Savunma Bakanı: Operasyon Refah'ta devam edecek

İsrail Savunma Bakanı: Operasyon Refah\'ta devam edecek

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlenen askeri operasyonun devam edeceğini belirtti. Operasyon bölgeye ilave kuvvetlerle devam edecek. İsrail ordusu, Refah'a daha fazla asker konuşlandırılacağını açıkladı. Hamas'ın kendini yenileyebilecek bir örgüt olmadığını belirten Gallant, operasyonun yoğunlaşacağını ifade etti.

16.05.2024 16:50
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlenen askeri operasyonun devam edeceğini belirterek, "Operasyon bölgeye girecek ilave kuvvetlerle devam edecek" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları artarak devam ediyor. Bölgedeki saldırılarını güneydeki Refah kentine doğru genişleten İsrail ordusu, tüm tepkilere rağmen durmayacağını belirten açıklamalarda bulunuyor. Refah sınırı yakınlarında konuşlanan İsrail güçlerine ziyarette bulunan Savunma Bakanı Yoav Gallant, Refah'a daha fazla asker konuşlandırılacağını söyledi. Gallant, "Bu operasyon bölgeye girecek ilave kuvvetlerle devam edecek. Bölgedeki birkaç tünel güçlerimiz tarafından imha edildi. Yakında daha fazla tünel imha edilecek" dedi.

Operasyonun yoğunlaşacağını bildiren Gallant, "Hamas şu anda kendini yenileyebilecek bir örgüt değil. Hiçbir rezervi, silah üretme kabiliyeti, erzağı ya da mühimmatı yok. Yaralıları düzgün bir şekilde tedavi etme kabiliyeti de yok. Bu da onu yıprattığımız anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail hükümetinin Refah'taki saldırının genişletilmesini onaylamasını bekliyor. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İsrail Savunma Bakanı: Operasyon Refah'ta devam edecek - Son Dakika

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