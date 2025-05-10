İsrailli askerden kan donduran itiraflar - Son Dakika
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Politika

İsrailli askerden kan donduran itiraflar

İsrailli askerden kan donduran itiraflar

Gazze'de Tel Aviv yönetiminin sürdürdüğü soykırım saldırılarında görev yapan bir asker, alıkonulan sivillere yönelik işkencelerin sistematik bir şekilde yürütüldüğünü itiraf ederek, ''Masum olmalarına rağmen ağır işkencelere maruz kalıyorlardı. Tutukluların kendi üzerlerine idrar ve dışkı yapmaya zorlandıklarını, yiyecek ve tıbbi tedavi verilmeden bırakıldıklarını gördüm'' dedi.

10.05.2025 02:07
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İsrail ordusunda görev yapan bir yedek asker, İsrail'in güneyindeki Sde Teiman Hapishanesinde Gazze Şeridi'nden alıkonulan sivillere yönelik "vahşetler" yaşandığını itiraf etti.

İsrail'in Haaretz gazetesinde isimsiz bir şekilde yayımlanan makalesinde İsrailli yedek asker, Gazze'den sivil tutukluların Sde Teiman'da sistematik işkenceye maruz bırakıldığını ve bu ihlallerin medya tarafından görmezden gelinerek örtbas edildiğini belirtti. İsrailli asker, bazı Gazzeli sivillerin "şiddetli işkence" nedeniyle hayatını kaybettiğini, bazılarına ise anestezi uygulanmadan cerrahi müdahale yapıldığını bildirdi.

BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU SİVİL

Gazze'de Tel Aviv yönetiminin sürdürdüğü soykırım saldırılarında görev yapan asker, Sde Teiman Hapishanesinin "ölüm ve işkence merkezine" dönüştüğünü kaydetti. İsrailli asker, bazı tutukluların son derece kötü sağlık koşulları altında, askerlerin gözleri önünde yaşamını yitirdiğini vurguladı. İşkenceye maruz kalan tutukluların çoğunun Hamas üyesi olmadığını aktaran İsrailli asker, büyük kısmının Gazze'den siviller olduğunu ve yalnızca sorgulanmak üzere gözaltına alındıklarını belirtti.

"ÜZERLERİNE DIŞKI YAPMAYA ZORLUYORLARDI"

"Masum olmalarına rağmen ağır işkencelere maruz kalıyorlardı. Gözümün önünde bir tutuklunun ölmekte olduğunu gördüm ve tutukluların kendi üzerlerine idrar ve dışkı yapmaya zorlandıklarını, yiyecek ve tıbbi tedavi verilmeden bırakıldıklarını gördüm" ifadelerini kullanan İsrailli asker, Sde Teiman'da yaşananların istisnai bir olay olmadığını, aksine ordu komutanlarının bilgisi ve İsrail medyasının yardımıyla yürütülen sistematik bir politika olduğunu vurguladı.

ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

Öte yandan; İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı. İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 678 Filistinli hayatını kaybetti, 7 bin 308 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 787'ye, yaralıların sayısının da 119 bin 349'a yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu. Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkat çekti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İsrailli askerden kan donduran itiraflar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • barış özcan:
    Dahada kötü şeyler yapıyorlar anladınız siz, organlarını bile satıyor bu ahlaksızlar, yoksa küçük çocukları niye tutukluyor sanıyorsunuz. Şuan orda tam bir vahşet var. Bir Gazeteci İTrail de yayın bile yapamıyor, hapishaneden fotoğraf bile yayınlayamıyor, ülkeye sokmuyorlar bile. Başka yerde bırakın ülkeyi, bir salona alınmasa kıyamet kopar, iki yüzlü dünya bu işte. 21 0 Yanıtla
  • Paravan Hesap:
    İsrail'in en büyük destekçisi Tayyip Erdoğan ve AKP hükmetidir. Onlara verilen misyon ve görev İsrail'in Yahudilerin toprak bütünlüğünü büyütmektir. İsrail başbakanı kendi ağzıyla söyledi. Tayyip Erdoğan bizim düşmanımız gibi gözüken en sağlıklı dostumuzdur demişti haberlerde.. 3 9 Yanıtla
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