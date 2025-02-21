İsveç\'te Denizaltı Kablo Hasarı

Politika

İsveç polisi, Baltık Denizi'nde Finlandiya ile Almanya'yı birbirine bağlayan deniz altı telekomünikasyon kablosunun İsveç ekonomik bölgesinden geçen kısmında hasar meydana geldiğini, sabotaj ihtimalinin araştırıldığını açıkladı. Bölgeye sahil güvenlik gemisi konuşlandırıldı.

Finlandiyalı telekom operatörü Cinia tarafından yapılan açıklamada, Finlandiya ile Almanya'yı birbirine bağlayan C-Lion1 denizaltı fiber optik bağlantısında küçük çaplı bir hasar tespit edildiği bildirildi. Ancak kablonun işlevselliğinde herhangi bir etki olmadığı aktarıldı. İsveç Polisi Sözcüsü Mathias Rutegard ise açıklamada, hasarın İsveç ekonomik bölgesinde meydana geldiğini, konuyu araştırdıklarını duyurdu. Rutegard, "Ön soruşturma, şüpheli sabotajla ilgili" ifadesini kullandı. İsveç Sahil Güvenlik Teşkilatı, Gotland Adası açıklarında meydana gelen olayın araştırılmasına yardımcı olmak için bölgeye gemi gönderdi. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, hükümete bilgi verildiğini ve mevcut güvenlik durumu nedeniyle deniz altı altyapısında meydana gelen bir hasarın "endişe verici" olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz Kasım ve Aralık aylarında tamamen kopan Cinia'nın C-Lion1 kablosu, üçüncü kez hasar gördü. - STOCKHOLM