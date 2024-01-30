İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım: Afiş asmakla şeffaflık olmaz

İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım, Ankara'ya bambaşka bir belediyecilik anlayışı getireceklerini belirterek, "Afiş asmakla, köprülere yazı yazmakla, maliyet belirtmekle şeffaflık olmaz." dedi.
Yıldırım, partisinin Ankara il başkanlığı binası önünde yaptığı konuşmada, ABB başkan adaylarıyla televizyon programında karşı karşıya gelinmesine ilişkin yapılan teklife sadece kendisinin olumlu cevap verdiğini belirtti.
Adaylara çağrı yapan Yıldırım, Ankara'nın belediyeciliğini ve geleceğini her yerde her koşulda adaylarla konuşmaya hazır olduğunu dile getirdi.
Ankara'ya bambaşka bir belediyecilik anlayışı getireceklerini, yapacakları her işin arkasında durup, hesabını millete vereceklerini belirten Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı, "Afiş asmakla, köprülere yazı yazmakla, maliyet belirtmekle şeffaflık olmaz. Köprünün üstünün maliyeti başka, asfaltının maliyeti başka, öbürünün maliyeti başka. Toplada yaz bakalım. Bir de kime, kaça verdin onu da söyle." şeklinde eleştirdi.
Mansur Yavaş'ın, cumartesi günü beş yılın projeleri tanıtım toplantısında konuştuğunu hatırlatan Yıldırım, "Ben orada beş yıldır ne yapıp ne yapmadıklarını dinledim. Ama ileriye dair bir şey yoktu." diye konuştu.
İYİ Partinin Ankara'da belediye başkanlığını kazanacağını iddia eden Yıldırım, "Her birimiz CHP'ye oy veren seçmenimizden bir tane oy alacağız. Bir tane de AK Parti'den alacağız. Seçim bizim, matematiği de bu kadar basit. Hiç kimse zorlamasın." dedi.
Cengiz Topel Yıldırım, ilçe belediye başkanı adaylarıyla yapacağı tanıtım toplantısında mal varlığını açıklayacağını söyledi.
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