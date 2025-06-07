İYİ Parti Bayramlaşma Programı

İYİ Parti heyeti, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı dolayısıyla siyasi parti temsilcilerini ağırladı.

Bu kapsamda sırasıyla, BBP, Anahtar Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, AK Parti, Milli Yol Partisi, Zafer Partisi, Gelecek Partisi, DSP, Bağımsız Türkiye Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi ve DEVA Partisi heyetleri, İYİ Partiyi ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Merkezi'nde konukları, Yerel Yönetimler Başkanı Cumali Durmuş, Ankara Milletvekili Yüksel Arslan ve Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı İskender Kandemir misafir etti.

Partiye ilk olarak, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı başkanlığındaki heyet bayramlaşma ziyaretinde bulundu. Ardından, Anahtar Parti Kadın, Aile ve Sosyal Politikalar Başkanı Beril Gümüş başkanlığındaki heyet, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Saydam başkanlığındaki heyet ve Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Rifat Melih Aktaş'ın başkanı olduğu heyet, İYİ Partiye konuk oldu.

"Siyasetin değil, insanlığın konuşması lazım"

Bayramlaşma programı, AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Resul Kurt'un başkanlığını yaptığı heyetin ziyaretiyle devam etti.

Burada konuşan Kurt, 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinden etkilenen illerden Adıyaman'da, deprem konutlarına taşınan vatandaşları yakın zamanda ziyaret ettiklerini aktardı.

Temmuz ayının ortasına doğru kentte teslim edilecek konut sayısının 45 bine ulaşacağını öngördüklerini ve bölgedeki vatandaşların durumunu yakından takip ettiklerini bildiren Kurt, "Devletimizin en güçlü şekilde vatandaşlarımızın yanlarında olduğunu hissettiriyoruz. Burada siyasetin değil, insanlığın konuşması lazım. Bütün partilerimiz, deprem sürecinde bölgelere geldiler. Bu, bizlerin toplumsal dayanışmasını, sağduyusunu, birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini gösteren önemli bir hasletimiz. Bu duygu, ülkemizin belki de en öne çıkan değeridir." diye konuştu.

İYİ Partili Durmuş ise tüm vatandaşların yuvalarına kavuşmasını temenni ederek, "Devlet, her daim vatandaşın koruyucu şemsiyesi olmalıdır. Hiçbir vatandaşın ne ekonomik ne adalet açısından sıkıntı yaşamasını asla içselleştiremeyiz. Her vatandaşın yaşadığı sıkıntı, bizim de sıkıntımızdır." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki bayramlaşma programı, Milli Yol Partisi, Zafer Partisi ve Gelecek Partisi heyetlerinin ziyaretleriyle sürdü.

Gelecek Partisi heyetinin başkanı Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ ve İYİ Partili Cumali Durmuş, dün gece Manisa'da evinde elektrik akımına kapılan ve tedavisi devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için şifa diledi.

Devamında, DSP Genel Başkan Yardımcısı Ejder Onursal başkanlığındaki heyet, İYİ Parti'yle bayramlaştı.

Burada konuşan Durmuş, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı ile başlayan sürece ilişkin eleştirilerde bulundu.

DSP'li Onursal ise "Sizinle paralel düşünüyoruz. Bu konuda bir samimiyetsizlik var." değerlendirmesini yaptı.

İYİ Partideki bayramlaşma, Bağımsız Türkiye Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi ve DEVA Partisi heyetlerinin ziyaretleriyle tamamlandı.

Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunulan ziyaretlerde konuk heyetler, çiçek ve çikolata getirirken, İYİ Partide de konuklara çay, kahve, çikolata ve baklava ikram edildi.