İYİ Parti, Elmadağ Belediye Başkan adayını geri çekti - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti, Elmadağ Belediye Başkan adayını geri çekti

İYİ Parti, Elmadağ Belediye Başkan adayını geri çekti

İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı, Elmadağ Belediye Başkan adayı Cemalettin Delice'yi adaylıktan çektirdiğini duyurdu. Ayrıca, Elmadağ İlçe Başkanı Ahmet Dağlı ve yönetimi görevden alındı. İYİ Parti Altındağ İlçe Başkanı İsmail Serdar Kara da görev değişikliği nedeniyle istifa etti.

17.02.2024 00:19  Güncelleme: 00:22
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İYİ Parti'nin, Elmadağ Belediye Başkan adayı Cemalettin Delice'yi adaylıktan geri çektiği bildirildi.

İYİ Parti Ankara İl Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Elmadağ İlçe Başkanı Ahmet Dağlı ve yönetiminin görevden alındığı, Elmadağ Belediye Başkan adayı Delice'nin ise adaylıktan çektirildiği belirtildi.

Açıklamada, İYİ Parti Altındağ İlçe Başkanı İsmail Serdar Kara'nın da görev değişikliği nedeniyle görevinden ayrıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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