Konu yine İmamoğlu! Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşadıklarını hatırlatıp, seçimleri işaret etti - Son Dakika
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Konu yine İmamoğlu! Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşadıklarını hatırlatıp, seçimleri işaret etti

23.12.2022 21:12
Konu yine İmamoğlu! Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşadıklarını hatırlatıp, seçimleri işaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında, Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası hakkında konuştu. Akşener, benzer bir durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ında yaşadığını hatırlatarak "Sayın Erdoğan oradan giderken 'Bu şarkı burada bitmeyecek' dedi gerçekten bitmedi biliyor musunuz? Bakın şimdi cumhurbaşkanı. Şimdi Sayın İmamoğlu'nunki de bitmeyecek. Eğer sadece 16 milyon İstanbullu ile bırakırsanız işi, o çerçevenin içine koyarsanız o şarkılar biter. Tecrübe konuşuyor" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV'de İlker Karagöz'ün sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu. Meral Akşener, hakkında hapis cezası verilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da benzer bir durumdan geçtiğini hatırlattı.

"TECRÜBE KONUŞUYOR"

Meral Akşener konuyla ilgili "Sayın Erdoğan oradan giderken 'Bu şarkı burada bitmeyecek' dedi gerçekten bitmedi biliyor musunuz? Bakın şimdi cumhurbaşkanı. Şimdi Sayın İmamoğlu'nunki de bitmeyecek. Eğer sadece 16 milyon İstanbullu ile bırakırsanız işi, o çerçevenin içine koyarsanız o şarkılar biter. Tecrübe konuşuyor" ifadelerini kullandı.

"MASAYA GELSİN GÖRELİM"

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında da konuşan Akşener, "Masaya gelsin görelim, Biz herkesi partimize sorarak yaparız" ifadelerini kullandı. Akşener, İmamoğlu'na verilen hapis cezasının üzerinden AKP'li Cumhurbaşkanına, "Dünün mağduru bugünün vesayetçisi millet iradesine tokat attı, hem de yine Saraçhane'de" dedi.

ASGARİ ÜCRET KONUSU

Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni asgari ücretle ilgili "Asgari ücrete sayın Erdoğan 8 bin 500 olarak açıklamıştı. Biz bütün hesapları yapıp 9 bin 600 olarak açıklamıştık. Açlık sınırı Ocak ayında 8 bin 700 lira olacak yani asgari ücret yine açlık sınırının altına düşecek. Gıdaya erişim ve ısınma müthiş bir problem." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
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