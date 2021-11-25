İYİ Parti Grup Toplantısı - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İyi yönetilen bir ülkede ya atanacak kadar öğretmen yetişir ya da yetişmiş öğretmen kadar atama yapılır. Bu denklemi çözmek o kadar da zor değil" dedi.

Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. 24 Kasım tarihinin Öğretmenler Günü olduğunu hatırlatan Akşener, Türkiye'de atanamayan öğretmenler sorunu olduğunu ve aynı zamanda öğretmen açığı bulunduğunu belirterek, sorunun çözülmesi gerektiğini kaydetti. Akşener, "İyi yönetilen bir ülkede ya atanacak kadar öğretmen yetişir ya da yetişmiş öğretmen kadar atama yapılır. Bu denklemi çözmek o kadar da zor değil. Ama çözemiyorlar. Üç senedir her Öğretmenler Günü'nde aynı sorunları konuşuyoruz. Bir adım ilerleme yok. Türkiye'de atanamayan öğretmenler diye bir sorun var. Hem de çok sayıda öğretmen açığı var" şeklinde konuştu. - ANKARA