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İYİ Parti Honaz adayı Enver Kiraz adaylıktan çekildi - Son Dakika
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İYİ Parti Honaz adayı Enver Kiraz adaylıktan çekildi

Denizli'de İYİ Parti'nin Honaz Belediye Başkan Adayı olarak belirlediği Enver Kiraz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile adaylıktan çekildiğini duyurdu. Parti içi sıkıntıların aşılamayacak boyutta olduğunu belirten Kiraz, tüm adaylara başarılar diledi.

İYİ Parti Honaz adayı Enver Kiraz adaylıktan çekildi
22.01.2024 - 11:27,
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Denizli'de İYİ Parti hazırladığı basın bildirisiyle, belirlenen adaylarını kamuoyuna duyurdu. Listede Honaz adayı olarak yer alan Enver Kiraz, aynı saatlerde sosyal medya hesabından açıklama yaparak adaylıktan çekildiğini ilan etti.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine sayılı günler kala, siyasi partilerde hareketlilik üst düzeye ulaşmaya başladı. Aday belirleme sürecinin deva ettiği İYİ Parti'de, kesinleşen adaylar için tanıtım toplantısı düzenlendi. İlçe adaylarının tanıtıldığı toplantıyla ilgili hazırlanan basın bülteni, akşam saatlerinde yerel ve ulusal medya kuruluşlarına servis edildi. Açıklamada Honaz Belediye Başkan Adayının Enver Kiraz olduğu duyuruldu. Aynı saatlerde sosyal medyasından açıklama yapan Enver Kiraz ise adaylıktan çekildiğini ilan etti. Yaşanan gelişmeler 'siyasi partiler adayların hızına yetişemiyor' yorumunu beraberinde getirdi.

Adaylıktan geri çekilen Kiraz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli Honaz halkımıza;

31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi ve teveccüh ile belediye başkanlığına aday olmaya karar vermiştim. Bu kapsamda Honaz'a güzel hizmetler yapabilmek için İyi Parti'nin teklifini kabul etmiştim. Ancak gelinen bu aşamada parti içi yaşanan sıkıntıların aşılmayacak boyutta olduğunu görüyorum. Ekip arkadaşlarımla yaptığımız istişareler sonucu aday olmamaya karar verdim. Aldığımız bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. Bizlere gönüllerini açan, destek vereceğini ifade eden herkesin haklarını helal etmesini istiyorum. Honaz a hizmet etmek için yola çıkan tüm adaylara eşit mesafede olacağımı belirtir, hepsine başarılar dilerim" görüşlerine yer verdi.

Konuya ilişkin olarak partiden henüz resmi açıklama yapılmadı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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