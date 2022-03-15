İYİ Parti'li Dervişoğlu: Türkiye'nin gerçek gündemini konuşmaya devam edeceğiz - Son Dakika
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İYİ Parti'li Dervişoğlu: Türkiye'nin gerçek gündemini konuşmaya devam edeceğiz

15.03.2022 15:11
İYİ Parti'li Dervişoğlu: Türkiye'nin gerçek gündemini konuşmaya devam edeceğiz

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, AK Parti ve MHP'nin ortak hazırladığı 'Seçim Kanunu' teklifinin TBMM'ye sunulmasıyla ilgili "Anlaşılan önerilen kanun teklifinin, değişiklikleri yönüyle kamuoyunda tartışılmasını arzuluyorlar.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, AK Parti ve MHP'nin ortak hazırladığı 'Seçim Kanunu' teklifinin TBMM'ye sunulmasıyla ilgili "Anlaşılan önerilen kanun teklifinin, değişiklikleri yönüyle kamuoyunda tartışılmasını arzuluyorlar. Biz Türkiye'nin gerçek gündemini konuşmaya devam edeceğiz" dedi.

İYİ Parti'li Dervişoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dervişoğlu, seçim barajını yüzde 10'dan 7'ye düşürecek olan 'Milletvekili Seçimi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM'ye sunulmasıyla ilgili "Teklif, kamuoyuyla paylaşıldığından itibaren de çeşitli tartışmalar yaşanıyor. Anlaşılan önerilen kanun teklifinin, değişiklikleri yönüyle kamuoyunda tartışılmasını arzuluyorlar. Her derde deva televizyon yorumcuları ve köşe yazarları diledikleri tartışmaları yapsınlar. Biz yapay tartışmalarla meşgul olmayacak ve Türkiye'nin gerçek gündemini konuşmaya devam edeceğiz" dedi.

Teklifte yer alan bazı maddelere dikkat çeken İYİ Parti'li Dervişoğlu, geçmişte yapılan bazı 'Seçim Kanunu' değişikliklerini hatırlatarak, "Seçim kurullarının oluşturulması, seçim yasaklarıyla ilgili hükümler, seçmen kütüklerinin oluşturulması, muhtarlık seçimleriyle ilgili çeşitli hususlar bizim tarafımızdan bakıldığında birtakım siyasi cingözlükler içeriyor ama herkes müsterih olsun; Türkiye bu cingözlüklere ziyadesiyle alışkındır. Defalarca söyledim; kanun yapma gücü ve yetkisini iktidarlarını sürdürmeye yönelik bir silaha dönüştürmeye kalkışanların, siyasi akıbetleri herkesin malumudur. Buradan tekrar uyarıyorum; elinizdeki gücü bir silah olarak görmekten vazgeçin. Unutmayın ki hiçbir silah sahibine sadık değildir, gün gelir sahibini vurur" diye konuştu.

İYİ Parti'li Dervişoğlu: Türkiye'nin gerçek gündemini konuşmaya devam edeceğiz
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Milliyetçi Hareket Partisi, Seçim Kanunu, İYİ Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika İYİ Parti'li Dervişoğlu: Türkiye'nin gerçek gündemini konuşmaya devam edeceğiz - Son Dakika


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