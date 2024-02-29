İYİ Parti Mamak Belediye Başkan Adayının Adaylığı Düşürüldü - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Mamak Belediye Başkan Adayının Adaylığı Düşürüldü

İYİ Parti Mamak Belediye Başkan Adayının Adaylığı Düşürüldü

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Ankara İl Seçim Kurulu'na itirazı üzerine İYİ Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Hüseyin Bayındır'ın adaylığı düşürüldü.

29.02.2024 09:51  Güncelleme: 09:54
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Ankara İl Seçim Kurulu'na itirazı üzerine İYİ Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Hüseyin Bayındır'ın adaylığı düşürüldü.

Ankara İl Seçim Kurulu, CHP'nin itirazı üzerine İYİ Parti'nin Mamak Belediye Başkan Adayı Hüseyin Bayındır'ın adaylığının düşürülmesine karar verdi. CHP'den Mamak Belediye Başkanlığına aday adayı olan Bayındır, CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçmiş ve İYİ Parti Mamak Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmişti. CHP'nin merkez yoklamasına katılan ve aday adaylığından istifa etmeyen Bayındır'ın adaylığı CHP'nin itirazı sonucu düşürüldü. - ANKARA

Kaynak: İHA

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