İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce sabaha karşı silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda binanın penceresine kurşun isabet etti. Merter'deki binada polis incelemelerde bulunuyor. Öte yandan saldırı ihbarını alan polislerin İYİ Parti binasına gitmeleri sonrası saldırganın olay yerinden kaçtığı ifade edildi.
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Son Dakika › Politika › İYİ Parti'nin İstanbul'daki binasına silahlı saldırı düzenlendi! Polisin incelemesi sürüyor - Son Dakika