İYİ Parti'nin İstanbul'daki binasına silahlı saldırı düzenlendi! Polisin incelemesi sürüyor - Son Dakika
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İYİ Parti'nin İstanbul'daki binasına silahlı saldırı düzenlendi! Polisin incelemesi sürüyor

31.03.2023 11:20

İYİ Parti'nin İstanbul Merter'deki il başkanlığı binasına sabah saatlerinde kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Binanın penceresine kurşun isabet ettiğine ilişkin fotoğraflar servis edilirken, polis saldırganları yakalayabilmek için binada incelemelerde bulunuyor.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce sabaha karşı silahlı saldırı düzenlendi.

PENCEREYE KURŞUN İSABET ETTİ

Saldırıda binanın penceresine kurşun isabet etti. Merter'deki binada polis incelemelerde bulunuyor. Öte yandan saldırı ihbarını alan polislerin İYİ Parti binasına gitmeleri sonrası saldırganın olay yerinden kaçtığı ifade edildi.

Ayrıntılar geliyor...

YORUMLAR (8)
  • Erhan Yılmaz: Kendileri yapmıştır kesin hep mağduru oynarlar bunlar Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
  • ertuğrul şahin: Yayyip Erdoğan bizle uğraşıyor desinler. Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
  • mehmet denizhan: Bunlardan herşey beklenir.Kendileri yaparlar ya da yaptırırlar karalamak için akp yaptırdı derler,ama yemezler.Az kaldı hüsrana uğrayacaksınız Cevap Yaz 5 9 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: İYİ Parti'nin İstanbul'daki binasına silahlı saldırı düzenlendi! Polisin incelemesi sürüyor - Son Dakika
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