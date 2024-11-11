İYİ Parti ve ATA Parti Görüşmesi

Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek ile bir araya geldi.

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, ATA Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmede, ülkenin sorunlarını aşmaya yönelik çözüm önerileri değerlendirildi.

Ülkeyi yönetmeye talip olanların omuzlarında ağır bir yük bulunduğunu belirten Dervişoğlu, "Ülkemiz ve milletimiz için böyle bir yükün altına girmiş olmaktan son derece memnunuz. Bugün bilgisine, birikimine, tecrübesine ve ehliyetine güvendiğimiz şahsiyetleri ziyaret ettik. Dolayısıyla çok faydalı çıkarımlar elde ettik." ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, "milliyetçi cephe" çağrılarına ilişkin, "Bizi kişiler ayrıştıramaz, kişilerin söylemleriyle de birleşmeyiz. Bizi hedeflerimiz, ülkülerimiz, inançlarımız bir ve birlikte kılmıştır. Dolayısıyla kalubelada neyse mahşerde de öyle olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyarette Dervişoğlu'na, İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz ile İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı eşlik etti.