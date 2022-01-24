Üye Girişi
İYİ Partili Ağıralioğlu: "Enflasyonda 3 haneli rakamları bekliyoruz" - Son Dakika

İYİ Partili Ağıralioğlu: "Enflasyonda 3 haneli rakamları bekliyoruz"

24.01.2022 19:16
İYİ Partili Ağıralioğlu: "Enflasyonda 3 haneli rakamları bekliyoruz"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Önümüzdeki dönemin ilk karşı karşıya kalacağımız en büyük probleminin hiperenflasyon olacağını düşüyoruz.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Önümüzdeki dönemin ilk karşı karşıya kalacağımız en büyük probleminin hiperenflasyon olacağını düşüyoruz. Enflasyonda 3 haneli rakamları bekliyoruz." dedi.

Ağıralioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, " Türkiye'de bir yönetim krizi vardır ve bu yönetim krizi bir yönetim türbülansına sebep olmuştur." diye konuştu.

Memlekette kime dokunsan "ah" işitir hale gelindiğini iddia eden Ağıralioğlu, "20 yıllık iktidarın finalinde, bize bu yaşadıklarımızı sanki dünyada herkes yaşıyormuş gibi davranan bir cinnet. Karşı karşıya olduğumuz şey budur." ifadelerini kullandı.

Hiperenflasyon zamanına girildiğini düşündüklerini ifade eden Ağıralioğlu, "Önümüzdeki dönemin ilk karşı karşıya kalacağımız en büyük probleminin hiperenflasyon olacağını düşüyoruz. Enflasyonda 3 haneli rakamları bekliyoruz ama ekonomi kurmayları bize enflasyonda tek haneli rakamları göreceğimizi söylüyorlar. Bu, TL'den sıfır atmak gibi bir şey değildir. Anladığım kadarıyla bunca gerçeklikten kopmuş ekonomik program uygulayanların herhalde kafalarında enflasyon rakamlarımızdan virgül atmak gibi bir stratejileri var. Enflasyondan virgül atmadan, şu anda gördüğümüz politikalarla enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek hayal bile değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede, kurumsal, bürokratik, akademik hafızanın, tecrübenin kaybolduğunu iddia eden Ağıralioğlu, "Başkan ve adamlarından ibaret bir yönetim tarzı, Türk milletinin 2022'de razı olacağı bir yönetim tarzı değildir." ifadelerini kullandı.

KKTC'de gerçekleşen erken genel seçimi değerlendiren Ağıralioğlu, "KKTC'deki seçimler hayırlı olsun. Sonuçlar itibarıyla devamlı seçim yapma yorgunluğuna rağmen aklıselim kazanmıştır. Koalisyon çok kolay kurulacaktır diye tahmin ediyoruz. Kıbrıs hassasiyetlerimizin arkasında ciddiyetle durabilecek bir hükümetin kurulacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğe dikkati çeken Ağıralioğlu, " Kırım'ı gözden çıkarmamalı, Kırım ile ilgili hassasiyetlerimizi asla kaybetmemeliyiz." dedi.

"Türk siyasetinde hakaret asla müsamaha gösterilmemesi gereken bir şey"

"Cumhurbaşkanına hakaret" konusuna da değinen Ağıralioğlu, "Muhalefeti parmak sallayarak terbiye etmeye çalışan bir dil var. Türkiye'de hakaret, Türk siyasetinde hakaret asla müsamaha gösterilmemesi gereken bir şeydir." dedi.

Cumhurbaşkanı değil bu ülkede hiç kimseye hakaret edilmesinin meşru sayılamayacağını, bunun toleransla karşılanamayacağını ifade eden Ağıralioğlu, "Ama 20 yıldır iktidarı yönetenlerin hakaret eşiklerinin bu kadar aşınmasına sebep olan dillerini görmesi lazım." diye konuştu.

İktidara hatırlatacakları olduğunu belirten Ağıralioğlu, "Bugün Sayın Devlet Bahçeli'nin, Sayın Cumhurbaşkanının terbiye ve edep adına, nezaket ve zarafet adına, merhamet ve devlet ciddiyeti adına, dil ve siyasi münasebet adına ne diyorsa ne konuşuyorsa bütün bunlardaki aşınma eşiklerini temsil ettiklerini hatırlatıyoruz onlara. Siyaseti o kadar çok hakaretle yaptınız ki rüzgar ektiniz, fırtına biçiyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Ağıralioğlu, "Türkiye'deki siyasi normalleşmeyi siyasetçiler yapamayacaksa bunu bir sistem yapacak. Mevcut şu anda karşı karşıya olduğumuz sistem, 'Her istediğimi istediğim şekilde yapar ve hesap vermem' düzensizliğidir. Bu düzeni, bir kuruşun hesabını verecek yeni bir sistemle buluşturacağız." dedi.

YORUMLAR
500

İYİ Parti, İstanbul, Türkiye, Hakaret, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Partili Ağıralioğlu: 'Enflasyonda 3 haneli rakamları bekliyoruz' - Son Dakika


Stefan Kuntz'dan milli futbolcu için olay benzetme! Stefan Kuntz'dan milli futbolcu için olay benzetme!         
19:14
Son Dakika: Trabzonspor, Enis Destan transferi için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi Son Dakika: Trabzonspor, Enis Destan transferi için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi         
17:10
Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım         
16:16
Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis         
15:43
Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor         
14:54
Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu         
14:19
Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda         
13:39
Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu         
12:19
Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti! Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti!         
11:59
Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi         
11:58
Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti! Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti!         
11:57
Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor         
10:28
Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum! Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum!         
10:12
Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek         
10:04
Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi         
09:19
Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu         
08:27

Son Dakika Haberleri
19:14 Stefan Kuntz'dan milli futbolcu için olay benzetme!
19:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusu
18:56 Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklanan Sedef Kabaş'ın sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşım
18:48 Son Dakika: İstanbul'a Trakya ve Anadolu'dan girişler durduruldu
18:25 Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızıyla masaya oturuyor
18:24 Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 5'e ulaştı, devre kesici uygulandı
18:02 Kar yağışı tarım için can simidi oldu
18:16 Yoğun kar yağışına dayanamayan İstanbul Havalimanı'nın kargo terminalinde çökme
18:08 Çağlar Ertuğrul'un esprili paylaşımlarına Deniz Baysal da katıldı!
17:51 Volkan Demirel, gol makinesini Fenerbahçe'ye yollayacak!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 19:24:34. #1.12#
SON DAKİKA: İYİ Partili Ağıralioğlu: "Enflasyonda 3 haneli rakamları bekliyoruz" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement