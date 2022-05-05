İYİ Partili Ümit Dikbayır'dan Özdağ-Soylu tartışmasına ilk yorum: Senaryosu kötü yazılmış tiyatro - Son Dakika
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İYİ Partili Ümit Dikbayır'dan Özdağ-Soylu tartışmasına ilk yorum: Senaryosu kötü yazılmış tiyatro

05.05.2022 23:42

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında yaşananlara İYİ Parti cephesinden ilk yorum geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, "Senaryosu kötü yazılmış bir tiyatroyu hep birlikte izliyoruz… Hayırlısı bakalım" dedi. Özdağ'dan yanıt gecikmedi. Özdağ, "Ümit Dikbayır, milletvekili olmadan önce taşıdığın gaz tüpleri senden daha akıllıdır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki Suriyeli mülteci tartışması devam ediyor. Bakan Soylu'nun Özdağ için "Hayvandan aşağı bir kişi" sözleriyle alevlenen tartışmaya Özdağ, "Yarın bakanlıktayım" sözleriyle yanıt verdi.

İYİ PARTİ'DEN İLK YORUM

Ümit Özdağ'ın eski partisi olması nedeniyle konuya İYİ Parti'den nasıl bir yorum geleceği merak ediliyordu. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Senaryosu kötü yazılmış bir tiyatroyu hep birlikte izliyoruz… Hayırlısı bakalım" dedi.

ÖZDAĞ'DAN CEVAP GECİKMEDİ

İYİ Partili Dikbayır'a Özdağ'dan yanıt gecikmedi. Özdağ, Dikbayır'a yönelik şu ifadeleri kullandı: "Ümit Dikbayır, milletvekili olmadan önce taşıdığın gaz tüpleri senden daha akıllıdır. Halan sayesinde milletvekili oldun. Çok konuşma zeka ve kültür seviyen ortaya çıkmasın. Sayın Akşener, alın şu adamın elinden telefonu zeka seviyesi sır olarak kalsın."

İşte o diyalog:

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Son Dakika Politika İYİ Partili Ümit Dikbayır'dan Özdağ-Soylu tartışmasına ilk yorum: Senaryosu kötü yazılmış tiyatro - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Partili Ümit Dikbayır'dan Özdağ-Soylu tartışmasına ilk yorum: Senaryosu kötü yazılmış tiyatro - Son Dakika
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