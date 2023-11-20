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İzmir'de Türk bayrağı protestosu - Son Dakika

İzmir'de Türk bayrağı protestosu

İzmir'de elinde Türk bayrağı olan bir protestocu, İsrail bayrağının üzerine basarak başına tabanca dayadı. Polis ekipleri tarafından 2 saat süren ikna çabaları sonucunda protestocu tabancayı bırakıp teslim oldu.

20.11.2023 15:40  - Güncelleme: 16:53

İzmir'in Konak ilçesinde Pakistan uyruklu bir şahıs, İsrail bayrağının üstüne basıp bir elinde de Türk bayrağı tutarak başına silah dayadı. Şahıs, araç kiraladığı firmanın yetkilisi ve polis tarafından yaklaşık 3 saatlik çabaların sonucunda ikna edildi. Şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İsrail bayrağına basıp başına silah dayayan şahıs 3 saatte ikna edildi

BAŞINA SİLAH DAYADI

Olay, Konak ilçesinde meydana geldi. Kiraladığı aracı yol ortasına bırakan ve ayağının altında İsrail bayrağı bulunan Pakistan uyruklu Muhammad N., bir elinde Türk bayrağı tutarken başına da tabanca dayadı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibinin yanı sıra özel harekat polisleri de sevk edildi. Trafik akışı durdurulurken, yolun ortasına bıraktığı kiralık aracın firma yetkilisi de adrese geldi.

İsrail bayrağına basıp başına silah dayayan şahıs 3 saatte ikna edildi

DAHA ÖNCE DE KENDİSİNİ BIÇAKLA YARALAMIŞ

Ekiplerinin uzun süreli ikna çalışmalarına olumlu cevap vermeyen Muhammad N., kiraladığı aracın firma yetkilisi tarafından yaklaşık 3 saatlik çabaların ardından silahını yere bırakarak ikna edildi. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürülürken, Muhammad N.'nin psikolojik sorunları olduğu ve daha önce de kendisini bıçakla yaraladığı öğrenildi.

İsrail bayrağına basıp başına silah dayayan şahıs 3 saatte ikna edildi

"BUNALIMDA OLDUĞU İÇİN BÖYLE BİR EYLEME KALKIŞTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Başına silah dayayan kişiyi ikna eden kiralık araç firmasının sahibi Ersin Pekinkayan, "Hiçbir şey talep etmedi. Konuşurken ikna oldu. Bunalımda olduğu için böyle bir eyleme kalkıştığını düşünüyorum. Daha önce anne ve babasını kaybetti. Bunun etkisi olabilir. Kendisi bizden bir senedir ara ara araç kiralıyor. Yine araç kiralamak istedi. Fakat ne için kiraladığını bilmiyorum. İsrail'i protesto etmek amacıyla mı bunu yaptı bilmiyorum." dedi.

Kaynak: DHA

İsrail, İzmir, İzmir, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika İzmir'de Türk bayrağı protestosu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de Türk bayrağı protestosu - Son Dakika
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