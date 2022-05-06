Japonya Başbakanı Kishida, Leyen ve Michel'i ağırlayacak - Son Dakika
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Japonya Başbakanı Kishida, Leyen ve Michel'i ağırlayacak

06.05.2022 10:48
Japonya Başbakanı Kishida, Leyen ve Michel'i ağırlayacak

Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın, önümüzdeki Perşembe günü AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Tokyo'da bir araya geleceği bildirildi.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın, önümüzdeki Perşembe günü AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Tokyo'da bir araya geleceği bildirildi. Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna işgali ve Çin'in bölgede artan askeri varlığının ana gündem maddelerini oluşturması bekleniyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in siyasi temaslarda bulunmak üzere önümüzdeki hafta Japonya'yı ziyaret edeceği bildirildi. Perşembe günü Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile bir araya gelecek ikilinin, Avrupa ülkeleri ve Japonya'nın kurallara dayalı uluslararası düzeni savunma taahhüdü de dahil olmak üzere benzer değerlere sahip ülkelerle ittifakı güçlendirmek üzere temaslarda bulunacağı öğrenildi. 2019 yılının Aralık ayında göreve gelen Leyen ve Michel'in Japonya'ya gerçekleştirecekleri ilk ziyarette, Rusya'nın Ukrayna işgali ve Çin'in bölgede artan askeri varlığının ana gündem maddelerini oluşturması bekleniyor.

Yoğun gündem

Leyen ve Michel ile Kishida'nın ayrıca iklim değişikliği ve dijital ortaklık ile Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarının kaldırılması konularında da görüş alışverişinde bulunacakları öngörülüyor. Gerçekleşecek temasların ardından üçlünün ortak bir bildiri yayınlayacağı ifade ediliyor.

Geçen yıl Mayıs ayında düzenlenen son AB-Japonya zirvesi, pandemi nedeniyle video konferans yoluyla gerçekleşmişti. - TOKYO

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Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, AB Konseyi, Japonya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Japonya Başbakanı Kishida, Leyen ve Michel'i ağırlayacak - Son Dakika


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