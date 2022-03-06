Johnson'dan, Putin'e karşı 6 maddelik plan - Son Dakika
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Johnson'dan, Putin'e karşı 6 maddelik plan

06.03.2022 09:58
Johnson'dan, Putin'e karşı 6 maddelik plan

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna saldırılarına karşılık vermek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı 6 maddelik bir plan hazırladığını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna saldırılarına karşılık vermek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı 6 maddelik bir plan hazırladığını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna saldırıları 11'inci gününde de devam ediyor. Birçok ülke Rusya'ya karşı yaptırım uygulamayı sürdürürken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan yeni bir hamle geldi. NATO ülkelerinde savunmanın hızla güçlendirilmesi için 6 maddelik bir plan hazırladıklarını belirten Johnson, "Bizim yargıcımız geleceğin tarihçileri değil, Ukrayna halkıdır" dedi.

Putin'e karşı 6 maddelik plan

Johnson, hazırlanan 6 maddelik planın ayrıntılarını da paylaştı. Buna göre, dünya liderleri Ukrayna'daki "uluslararası insani koalisyon" için harekete geçmeli, Ukrayna "kendi öz savunmasında desteklenmeli", Rusya'daki ekonomik baskılar artırılmalı, uluslararası toplum Rusya'nın Ukrayna'daki "aşamalı normalleşme" eylemlerine direnmeli, Ukrayna hükümetinin katılımıyla savaşa yönelik diplomatik kararlar alınmalı ve son olarak NATO ülkeleri arasında, "güvenliği ve direnci güçlendirmek için hızlı bir kampanya" olmalı.

Johnson geçtiğimiz günlerde Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarına değinerek, "Masum sivillerin üzerine atmakta oldukları mühimmat kullanımında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin rejiminden gördüklerimiz, benim görüşüme göre bu tam olarak bir savaş suçu olarak nitelendiriliyor" demişti. - LONDRA

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Vladimir Putin, Boris Johnson, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Johnson'dan, Putin'e karşı 6 maddelik plan - Son Dakika


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