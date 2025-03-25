Kadir Gecesi Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kadir Gecesi Mesajı

Kadir Gecesi Mesajı

Şaban Çopuroğlu, Kadir Gecesi'nin manevi önemine dair mesaj yayımladı, huzur ve barış diledi.

25.03.2025 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kadir Gecesi ile ilgili yayımladığı mesajında, "Kadir Gecesi ülkemiz ve İslam alemi için eşsiz bir fırsattır" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu'nun mesajı şu şekilde:

"Mübarek Ramazan Ayı'nın sonlarına yaklaştığımız bu günlerde sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) tarafından bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesini idrak etmenin huzurunu yaşıyoruz. Hepimizin maneviyatını güçlendirmeye vesile olmasını umduğumuz bu gece, ülkemiz ve İslam alemi için eşsiz bir fırsattır. Tüm Müslümanların bu eşsiz gecenin feyzinden ve bereketinden manevi olarak yararlanması hepimizin ortak dileğidir. Yüce kitabımızın insanlığa inmeye başladığı gece olan Kadir Gecesinin ve yaklaşan Ramazan Bayramının hürmetine, Müslümanlara yapılan zulmün son bulmasını yüce rabbimden niyaz ederim. Bu müstesna gecenin nuru ile insanlığın güzele, doğruya ve selamete ulaşmasını temenni ediyorum. Ramazan Ayı boyunca, tutulan oruçlarla, yapılan hayırlarla yaşadığımız manevi iklimi doruğa ulaştıran Kadir Gecesi aynı zamanda bizlere bayram sevincini de müjdelemektedir. Bu kutlu gecenin başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam Aleminin ve insanlığın huzuruna, kardeşliğine ve barışa vesile olmasını ve esenlik getirmesini diliyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Şaban Çopuroğlu, Milletvekili, Kadir Gecesi, Politika, AK Parti, kayseri, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Kadir Gecesi Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor Yerine geçecek isim belli oldu Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor! Yerine geçecek isim belli oldu
Osimhen için Napoli’ye teklif yapan Galatasaray’a büyük şok Osimhen için Napoli'ye teklif yapan Galatasaray'a büyük şok
1 milyon 300 bin araç incelemeye alındı 1 milyon 300 bin araç incelemeye alındı
FETÖ firarisi Akın İpek’in 2 köşkü satışa çıktı FETÖ firarisi Akın İpek'in 2 köşkü satışa çıktı
Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı
Yeni imajı şaşkınlık yarattı Mauro Icardi’yi görenler tanıyamıyor Yeni imajı şaşkınlık yarattı! Mauro Icardi'yi görenler tanıyamıyor
Survivor’da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam Survivor'da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam
Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı
Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül’e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül'e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir
Kulisler kaynıyor CHP’nin İBB Başkanvekili adayı netleşti Kulisler kaynıyor! CHP'nin İBB Başkanvekili adayı netleşti
Bakan Bayraktar, Özel’in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab’te kahve içti Bakan Bayraktar, Özel'in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'te kahve içti

00:32 Trump, Türkiye’ye göndereceği büyükelçiye Erdoğan’dan övgüyle bahsetti Trump, Türkiye'ye göndereceği büyükelçiye Erdoğan'dan övgüyle bahsetti
22:41 Bakan Bayraktar, Özel’in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab’te kahve içti Bakan Bayraktar, Özel'in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'te kahve içti
22:35 Kulisler kaynıyor CHP’nin İBB Başkanvekili adayı netleşti Kulisler kaynıyor! CHP'nin İBB Başkanvekili adayı netleşti
22:03 Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül’e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül'e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir
21:09 Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı
09:36 Survivor’da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam Survivor'da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam
09:33 Yeni imajı şaşkınlık yarattı Mauro Icardi’yi görenler tanıyamıyor Yeni imajı şaşkınlık yarattı! Mauro Icardi'yi görenler tanıyamıyor
09:31 Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı
09:26 FETÖ firarisi Akın İpek’in 2 köşkü satışa çıktı FETÖ firarisi Akın İpek'in 2 köşkü satışa çıktı
09:23 1 milyon 300 bin araç incelemeye alındı 1 milyon 300 bin araç incelemeye alındı
09:15 Osimhen için Napoli’ye teklif yapan Galatasaray’a büyük şok Osimhen için Napoli'ye teklif yapan Galatasaray'a büyük şok
09:14 Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor Yerine geçecek isim belli oldu Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor! Yerine geçecek isim belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 02:19:03. #7.13#
SON DAKİKA: Kadir Gecesi Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement