Kadir Sarıhan Tekrar Atandı

Politika

AK Parti Fethiye İlçe Kongresi'nin Genel Merkez tarafından iptal edilmesinin ardından Fethiye İlçe Başkanlığı görevine yeniden Kadir Sarıhan atandı.

Sarıhan'ın mazbatası, AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Salih Çetinkaya ve İbrahim Aydın tarafından takdim edildi. Mazbata töreninin ardından AK Parti Muğla İl Başkanlığı binasında İlçe Başkanları Toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir telefonla bağlanarak ilçe başkanlarına başarılar diledi.

Kandemir: "Muğla'daki değişimden memnunuz"

Erkan Kandemir, yaptığı konuşmada, Muğla'daki teşkilat yenilenme sürecinin son derece başarılı olduğunu vurguladı. Yeni seçilen ilçe başkanlarına duyduğu memnuniyeti dile getiren Kandemir, "Aralık ayı içinde il kongreniz yapılacak. Daha çok çalışmalıyız. Partiyi daha da fazla büyütmelisiniz. Vatandaşlarla iç içe olun ve yoğun bir şekilde sahada olun" dedi.

Toplantıya katılan ilçe başkanları, Kandemir'in mesajlarını dikkatle dinlediklerini ve teşkilat olarak çalışmalarını yoğunlaştıracaklarını ifade etti. - MUĞLA