Kahramanmaraş\'ta 453 Bin Konut Müjdesi

Politika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 453 bin konutun teslim edileceğini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Kahramanmaraş'ta Kapalı Çarşı ve Toptancılar Sitesi'nin temel atma törenine katıldı. Depremden büyük zarar gören Kapalı Çarşı ve çevresindeki diğer tarihi çarşıların yenilenmesine dair müjdeler veren Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ın tarihi ve ticari dokusunu yeniden canlandırmayı hedeflediklerini belirtti. Kurum, yaptığı konuşmada deprem sonrası Kahramanmaraş'ta büyük bir inşa süreci başlatıldığını vurguladı. Kapalı Çarşı'da 140 dükkan ve 122 tescilli kültür varlığının restorasyon çalışmalarının başladığını söyleyen Kurum, "Bugün verdiğimiz sözlerden birini daha tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Maraş'ın tarihine, kültürüne ve insanına yakışır bir çarşıyı yeniden inşa ediyoruz" dedi.

Onikişubat ilçesindeki Toptancılar Sitesi'nde 23 bloktan oluşan yeni projenin de temelinin atıldığını belirten Kurum, bu projenin ağustos ayında tamamlanacağını ifade etti. "Burası ticaretin kalbinin atacağı modern bir merkez olacak" diyen Bakan Kurum, projelerin bölge ekonomisine ve istihdamına büyük katkı sağlayacağını söyledi.

"Hedefimiz 2025'e kadar 453 bin yuva"

Bakan Kurum, deprem bölgelerinde sürdürülen konut projelerine ilişkin de bilgi verdi. Bu yıl sonuna kadar toplam 453 bin konutun teslim edileceğini söyleyen Kurum, Kahramanmaraş'ta ise şu ana kadar 39 bin 136 konutun tamamlandığını belirtti. Bakan Kurum, "Maraş'a söz verdiğimiz gibi 74 bin 187 konut ve iş yerini en kısa sürede teslim edeceğiz" diye konuştu.

"Tarihi çarşılar yeniden canlanacak"

Deprem sonrası zarar gören Kapalı Çarşı, Demirciler Çarşısı ve Kasaplar Çarşısı gibi tarihi alanları yenileme sürecinin başladığını vurgulayan Kurum, "Bu çarşılar sadece Maraş'ın geçmişini değil, geleceğini de şekillendirecek. El emeği ve alın teriyle yapılan geleneksel el sanatları yeniden hayat bulacak. Depremzede kardeşlerimizin umutsuzluğa değil, umuda ihtiyacı var. Karanlık siyasetle bu süreci baltalamaya çalışanlara asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Kurum, konuşmasının sonunda yüklenici firmalardan projelerin taahhüt edilen süreden önce tamamlanması için gayret göstermelerini istedi. "Hep birlikte Kahramanmaraş'ı çok daha güçlü bir şekilde ayağa kaldıracağız" diyen Kurum, temel atma töreninin ardından projelerin detayları hakkında bilgi aldı. - KAHRAMANMARAŞ