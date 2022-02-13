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Kanada'da Kiev'deki büyükelçiliğini Lviv'e taşıdı - Son Dakika

Kanada'da Kiev'deki büyükelçiliğini Lviv'e taşıdı

13.02.2022 21:01
Kanada'da Kiev'deki büyükelçiliğini Lviv'e taşıdı

Kanada, Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin nedeniyle Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçiliğini geçici olarak Polonya sınırına yakın olan Lviv'e taşıdığını duyurdu.

Kanada, Rusya- Ukrayna arasındaki gerilimin nedeniyle Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçiliğini geçici olarak Polonya sınırına yakın olan Lviv'e taşıdığını duyurdu.

Ukrayna-Rusya arasındaki gerilim devam ederken, Kanada, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçiliğini geçici olarak Polonya sınırına yakın olan Lviv'e taşıdığını duyurdu.

Büyükelçiliğin taşınma nedeni olarak Ukrayna sınırındaki Rus birliklerinin konuşlandırılmasının neden olduğu durumun kötüleşmesi gösterildi.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly yaptığı açıklamada, "Ukrayna'daki güvenlik durumu personelimiz için uygun hizmetleri ve yeterli güvenliği garanti etmemize izin verir vermez, Kiev'deki büyükelçilikteki faaliyetlere devam edeceğiz" dedi.

Kanadalıları Ukrayna'ya seyahat konusunda uyaran Joly, "Kanadalılar Ukrayna'ya tüm seyahatlerden kaçınmalı. Şu anda ülkede bulunanları ise derhal Ukrayna'yı terk etmeye çağırıyoruz" dedi.

Öte yandan şu ana kadar Avustralya ve ABD Kiev'deki büyükelçiliklerini, Polonya sınırına 70 kilometre mesafedeki Liviv'e transfer etti. - OTTAWA

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Polonya, Ukrayna, Kanada, Kiev, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kanada'da Kiev'deki büyükelçiliğini Lviv'e taşıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kanada'da Kiev'deki büyükelçiliğini Lviv'e taşıdı - Son Dakika
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